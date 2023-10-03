Це не українське питання: якою буде підтримка від США надалі

У США нині відбувається бюджетний процес. Республіканці хочуть фінансування своїх ініціатив, а демократи – своїх. Однак допомогу Україні ніхто не зупинятиме.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що це питання серед фундаментальних цінностей Сполучених Штатів. Мовиться про демократичні цінності, боротьбу проти автократії тощо.

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"Допомога буде. Списи ламатися будуть довкола цієї допомоги. Враховуючи, що це рік виборів, звісно, буде багато проблем", – наголосив політтехнолог.

На його думку, усі, особливо республіканці, направлятимуть фокус та говоритимуть, що кошти спочатку треба виділяти на внутрішні проблеми США. Також можуть бути спекуляції рекордним дефіцитом бюджету. І лише потім, мовляв, допомога Україні.

Проголосують так, як треба. Допомога буде. Враховуючи, що це рік виборів, демократія зробить усе можливе, аби допомога ця була навіть більше, ніж торік,

– переконаний Тизенгаузен.

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Питання не про Україну

Політтехнолог вважає, що це не українське питання. Мовляв, це питання грошей і того, куди ці гроші направляють.

"Не мовиться про те, що Україні треба перестати допомагати. Мовиться про стандартні політичні спекуляції. Ніхто не залишить Україну наодинці з агресором", – наголосив Борис Тизенгаузен.

Він зазначив, що нині європейські лідери починають дорікати деяким американським силам про те, що усі мають допомагати разом. Також, як додав політтехнолог, українським політикам варто розуміти ситуацію зсередини та розуміти важелі, а не ображати західних партнерів та псувати відносини.

Росія може впливати

Росія свого часу намагалася повпливати на вибори у Сполучених Штатах. Росіяни прекрасно знають, на кого можна натиснути. Також вони мають серйозний медійний ресурс. Країна-агресорка може заплатити, й у США кричатимуть, що Україні, мовляв, "гроші давати не треба", а треба "сідати за стіл переговорів".

"Росія розуміє, що з кожним днем позиція не покращується ані на фронті, ані геополітично. Тому вони будуть грошима заливати лобістів, які бігатимуть по кабінетах і носитимуть потрібні папки", – сказав Тизенгаузен.

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