Це не українське питання: якою буде підтримка від США надалі
У США нині відбувається бюджетний процес. Республіканці хочуть фінансування своїх ініціатив, а демократи – своїх. Однак допомогу Україні ніхто не зупинятиме.
Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що це питання серед фундаментальних цінностей Сполучених Штатів. Мовиться про демократичні цінності, боротьбу проти автократії тощо.
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"Допомога буде. Списи ламатися будуть довкола цієї допомоги. Враховуючи, що це рік виборів, звісно, буде багато проблем", – наголосив політтехнолог.
На його думку, усі, особливо республіканці, направлятимуть фокус та говоритимуть, що кошти спочатку треба виділяти на внутрішні проблеми США. Також можуть бути спекуляції рекордним дефіцитом бюджету. І лише потім, мовляв, допомога Україні.
Проголосують так, як треба. Допомога буде. Враховуючи, що це рік виборів, демократія зробить усе можливе, аби допомога ця була навіть більше, ніж торік,
– переконаний Тизенгаузен.
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Питання не про Україну
Політтехнолог вважає, що це не українське питання. Мовляв, це питання грошей і того, куди ці гроші направляють.
"Не мовиться про те, що Україні треба перестати допомагати. Мовиться про стандартні політичні спекуляції. Ніхто не залишить Україну наодинці з агресором", – наголосив Борис Тизенгаузен.
Він зазначив, що нині європейські лідери починають дорікати деяким американським силам про те, що усі мають допомагати разом. Також, як додав політтехнолог, українським політикам варто розуміти ситуацію зсередини та розуміти важелі, а не ображати західних партнерів та псувати відносини.
Росія може впливати
Росія свого часу намагалася повпливати на вибори у Сполучених Штатах. Росіяни прекрасно знають, на кого можна натиснути. Також вони мають серйозний медійний ресурс. Країна-агресорка може заплатити, й у США кричатимуть, що Україні, мовляв, "гроші давати не треба", а треба "сідати за стіл переговорів".
"Росія розуміє, що з кожним днем позиція не покращується ані на фронті, ані геополітично. Тому вони будуть грошима заливати лобістів, які бігатимуть по кабінетах і носитимуть потрібні папки", – сказав Тизенгаузен.
Що відбувається в США та чи вплине це на допомогу Україні
- Конгрес Сполучених Штатів Америки затвердив бюджет на фінансування роботи уряду. Утім, мовиться лише про кошти на 45 днів. Гроші на допомогу Україні там не виділили. Президент США уже підписав цей законопроєкт.
- Такий тимчасовий бюджет ухвалили через конфлікт між двома палатами Конгресу. Мовиться про Сенат, де переважно демократи, і Палату представників. Там більшість за представниками республіканців.
- Якби жодний із варіантів бюджету не ухвалили до кінця доби 30 вересня, тоді був би шатдаун. Так американський уряд перестав би працювати, оскільки б не фінансувався.
- Джо Байден заявив, що за жодних обставин не може допустити, аби була перервана підтримка України від США. Окрім того, американський лідер заявив, що демократи та республіканці уклали угоду про підтримку української держави. Однак деталей Байден не розказав.
- Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що ситуація із тимчасовим бюджетом Сполучених Штатів не зупинить надходження допомоги, яку оголосили раніше. Якби відбувся так званий шатдаун, то це б негативно вплинуло на реалізацію поточних програм для української держави. Нині українська влада активно співпрацює з американськими партнерами. Усе, щоби новий бюджет США включав кошти на допомогу для України.