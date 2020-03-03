13:05
3 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російсько-турецька війна. Що лякає більше, ніж коронавірус
      Вєсті Кремля
      22:11, 2 березня
      Вєсті.UA: Чому Зеленський скликає Раду. Рабінович подався в діджеї
      Вєсті.UA
      19:44, 2 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК

      Бюджет "Великого Будівництва" 2020 року складе 107 млрд грн, – координатор програми Юрій Голик

      - Читать новость на русском
      Юрій Голик / zn.ua

      У поточному році Укравтодор і обласні адміністрації отримають достатнє фінансування, щоб виконати амбітні плани національної програми будівництва об'єктів інфраструктури "Велике Будівництво".

      Про це ЗМІ заявив координатор програми, радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

      Весь бюджет дорожніх робіт "Великого Будівництва" на 2020 рік, за словами Голика, складе рекордні для України 107 млрд гривень. Він розділений на дві частини між Укравтодором та облдержадміністраціями. На потреби Укравтодору, який ремонтує і будує дороги національного та міжнародного значення, передбачено 85 млрд гривень. Інша частина коштів буде направлена ​​в регіони.

      Обласні адміністрації вже почали отримувати в січні та лютому, і отримають 5-6 березня черговий транш субвенцій з Дорожнього Фонду – 22 млрд, 
      – сказав Голик.

      Як пояснив координатор програми "Велике Будівництво", гроші, які виділяються Укравтодору, складаються з чотирьох джерел: Дорожній Фонд, кошти міжнародних фінансових організацій, кредити самого Укравтодору під держгарантії і гроші "Газпрому", отримані Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу.

      "Укравтодор отримає близько 85 млрд. Це гроші з чотирьох джерел. Перше – це гроші безпосередньо Дорожнього Фонду. Була постанова Кабінету Міністрів в кінці січня – 31,5 млрд гривень. Друге – це гроші міжнародних фінансових організацій – це близько 6,5 млрд. Третє – це державні гарантії. Укравтодор планує залучити гроші або державних банків, або випустити бонди і розмістити на заході – це близько 19,5 млрд. І є ще так звані гроші "Газпрому". Там сума може варіюватися, як вирішать Президент і уряд. Ми розраховуємо на суму в 35 млрд. У підсумку виходить близько 85 млрд, які будуть у розпорядженні Укравтодору", – повідомив подробиці координатор "Великого Будівництва".

      Як вже повідомлялося, уряд має намір за п'ять років відремонтувати всі 24 000 км основних доріг України. В ході "Великого Будівництва" 2020 року буде побудовано та відремонтовано 4 000 км доріг національного та міжнародного значення. Ще 2 500 км доріг обласного та сільського значення приведуть до ладу обласні адміністрації.

      Холостяк 10 сезон: дата виходу шоу і перший тизер проєкту
      сьогодні
      Теги: Гроші Дороги Укравтодор
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:15 Рекомендації щодо реагування на коронавірус від CDC Global
      Центр громадського здоров'я України
      сьогодні , 12:09 Що таке квартира-чешка: плюси, мінуси та ідеї планування – фото
      Катерина Козачинська
      28 лютого , 14:30 Сучасні методи лікування геморою: чому важливо при перших симптомах звернутись до лікаря
      2 березня , 15:30 Чому Грузія краще Іспанії: топ-30 причин придбати житло в Батумі
      26 лютого , 14:47 5 найчастіших помилок при ремонті кухні – фото
      Ростислав Струтинський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук