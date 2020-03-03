Бюджет "Великого Будівництва" 2020 року складе 107 млрд грн, – координатор програми Юрій Голик

У поточному році Укравтодор і обласні адміністрації отримають достатнє фінансування, щоб виконати амбітні плани національної програми будівництва об'єктів інфраструктури "Велике Будівництво".

Про це ЗМІ заявив координатор програми, радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

Весь бюджет дорожніх робіт "Великого Будівництва" на 2020 рік, за словами Голика, складе рекордні для України 107 млрд гривень. Він розділений на дві частини між Укравтодором та облдержадміністраціями. На потреби Укравтодору, який ремонтує і будує дороги національного та міжнародного значення, передбачено 85 млрд гривень. Інша частина коштів буде направлена ​​в регіони.

Обласні адміністрації вже почали отримувати в січні та лютому, і отримають 5-6 березня черговий транш субвенцій з Дорожнього Фонду – 22 млрд,

– сказав Голик.

Як пояснив координатор програми "Велике Будівництво", гроші, які виділяються Укравтодору, складаються з чотирьох джерел: Дорожній Фонд, кошти міжнародних фінансових організацій, кредити самого Укравтодору під держгарантії і гроші "Газпрому", отримані Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу.

"Укравтодор отримає близько 85 млрд. Це гроші з чотирьох джерел. Перше – це гроші безпосередньо Дорожнього Фонду. Була постанова Кабінету Міністрів в кінці січня – 31,5 млрд гривень. Друге – це гроші міжнародних фінансових організацій – це близько 6,5 млрд. Третє – це державні гарантії. Укравтодор планує залучити гроші або державних банків, або випустити бонди і розмістити на заході – це близько 19,5 млрд. І є ще так звані гроші "Газпрому". Там сума може варіюватися, як вирішать Президент і уряд. Ми розраховуємо на суму в 35 млрд. У підсумку виходить близько 85 млрд, які будуть у розпорядженні Укравтодору", – повідомив подробиці координатор "Великого Будівництва".

Як вже повідомлялося, уряд має намір за п'ять років відремонтувати всі 24 000 км основних доріг України. В ході "Великого Будівництва" 2020 року буде побудовано та відремонтовано 4 000 км доріг національного та міжнародного значення. Ще 2 500 км доріг обласного та сільського значення приведуть до ладу обласні адміністрації.