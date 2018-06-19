Бюджетний смартфон Xiaomi Redmi 6 протестували на продуктивність: результат приємно здивував

Новий бюджетний смартфон від Xiaomi – Redmi 6, протестували на бенчмарку AnTuTu. І варто додати, що ґаджет показав значно кращий результат, ніж можна було очікувати.

Результати тесту оприлюднені на Antutu.com.

Як свідчать тести, 8-ядерний процесор MediaTek Helio P22 набрав понад 75 тисяч балів проти 70 тисяч, якими оцінили роботу Xiaomi Redmi 5.

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При цьому процесорні ядра в загальному заліку показали кращий результат, а от відеоприскорювач поступився Adreno 506 в Snapdragon 450, хоча ця різниця була мінімальна.

Загалом експерти AnTuTu оцінили потенціал смартфону Redmi 6.

Процесор Xiaomi Redmi 6 протестували на AnTuTu

Що таке бенчмарк AnTuTu? Це програма для тестування продуктивності ґаджетів, яку найчастіше використовують для тестування смартфонів і планшетів. Компанія заснована в Пекіні китайськими підприємцями Шао Йінг і Ліангом.

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