09:01
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 17°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Бюджетний смартфон Xiaomi Redmi 6 протестували на продуктивність: результат приємно здивував

302 Читать новость на русском
Смартфон Xiaomi Redmi 6
Смартфон Xiaomi Redmi 6 / ixbt.com

Новий бюджетний смартфон від Xiaomi – Redmi 6, протестували на бенчмарку AnTuTu. І варто додати, що ґаджет показав значно кращий результат, ніж можна було очікувати.

Результати тесту оприлюднені на Antutu.com.

Як свідчать тести, 8-ядерний процесор MediaTek Helio P22 набрав понад 75 тисяч балів проти 70 тисяч, якими оцінили роботу Xiaomi Redmi 5.

Читайте також: Xiaomi Redmi 6 та Redmi 6A представили офіційно: характеристики і ціна бюджетних смартфонів

При цьому процесорні ядра в загальному заліку показали кращий результат, а от відеоприскорювач поступився Adreno 506 в Snapdragon 450, хоча ця різниця була мінімальна.

Загалом експерти AnTuTu оцінили потенціал смартфону Redmi 6.

Процесор Xiaomi Redmi 6 протестували на AnTuTu

Процесор Xiaomi Redmi 6 протестували на AnTuTu

Що таке бенчмарк AnTuTu? Це програма для тестування продуктивності ґаджетів, яку найчастіше використовують для тестування смартфонів і планшетів. Компанія заснована в Пекіні китайськими підприємцями Шао Йінг і Ліангом.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Корупційні ігри: список фігурантів гучних справ, яких чекає зняття всіх обмежень
сьогодні, 09:00 Корупційні ігри: список фігурантів гучних справ, яких чекає зняття всіх обмежень
Тетяна Мартинюк 12
Ми всі однакові чи рівноправні?
сьогодні, 08:41 Ми всі однакові чи рівноправні?
Ольга Бродська 80
Як вивести 16 видів плям
18 червня, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
18 червня, 23:00 Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
Іван Яковина 935
ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
18 червня, 22:02 ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
Блог Медіа 1730
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук