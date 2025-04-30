Вже з 1 травня: які зміни будуть у програмі БЗВП для тилових підрозділів
- З 1 травня 2025 року в Україні скоротять строк проходження базової загальновійськової підготовки для військовозобов'язаних, які раніше мали статус "обмежено придатних".
- Оновлена програма передбачає скорочення терміну підготовки до одного місяця, зниження рівня фізичних навантажень та формування окремих навчальних підрозділів.
З 1 травня 2025 року в Україні скоротять строк проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) для частини військовозобов'язаних. Зміни стосуватимуться українців, які раніше мали статус "обмежено придатних".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.
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Як тепер відбуватиметься проходження БЗВП
Зміни до програми БЗВП передбачають зменшення навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв'язку та охорони.
Відповідне рішення ухвалив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Оновлена програма передбачає зокрема:
- скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
- зниження рівня фізичних навантажень;
- формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).
Важливо! Зміни стосуються як нещодавно призваних на військову службу, так і тих, хто вже проходив навчання на кафедрах військової підготовки чи з різних причин проходить базову загальновійськову підготовку повторно.
Йдеться про колишню категорію обмежено придатних до служби осіб, які згідно з оновленим законодавством мають проходити службу виключно в тилових підрозділах, на підставі висновку ВЛК.
Мета внесених змін – впорядкувати програму підготовки для цієї категорії військовослужбовців, зменшити її інтенсивність відповідно до стану здоров'я, врахувавши рекомендації Уповноваженої Президента з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх родин, а також забезпечити доукомплектування підрозділів тилового забезпечення.