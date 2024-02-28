Декларація саміту в Албанії: Сербія наполягла на виключенні згадок санкцій проти Росії
Джерело:Vijesti
Сербія наполягла на тому, щоб виключити санкції проти Росії з підсумкової декларації учасників саміту "Україна – Південно-Східна Європа". Саме тому підсумковому документі немає згадок про це.
Зазначимо, що 28 лютого у Тирані, столиці Албанії, відбувся саміт "Україна – Південно-Східна Європа". Зазначається, що головна тема дискусії – спільний шлях до євроатлантичної мети.
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Пункти про санкції відсутні
Президент Сербії Александар Вучич розповів, що на прохання Сербії пункти про введення санкцій проти Росії та "зловмисний вплив" були вилучені із запропонованого тексту декларації учасників саміту "Україна – Південно-Східна Європа".
Як зазначив політик, обговорення пунктів документа тривали "цілий день та ніч". Окрім вищезазначених правок, Сербія домоглася вилучень формулювань на кшталт "наша країна" і "наша держава".
Попри це, Вучич зазначив, що для Сербії важлива позиція України щодо Косово. Президент Сербії додав, що як країни, які "пережили важкі періоди", вони можуть зрозуміти один одного. За його словами, країна продовжує будувати дружні відносини з Україною.
Візит у Албанію
- Володимир Зеленський 28 лютого прибув до столиці Албанії Тирани. Окрім саміту планувалися й двосторонні зустрічі президента України з учасниками. У ході розмов з лідерами Зеленський також запропонував підтримати зусилля України із забезпечення справедливого й довготривалого миру, організацію Глобального саміту миру у Швейцарії.
- Під час пресконференції прем'єр Албанії Еді Рама наголосив, що зупиняти треба не Україну, а Путіна. Бо вигородження агресора – це легітимізація для наступної агресії, це визнання переваги сили над правом. Окрім цього він закликав Росію зупинити війну.
- Володимир Зеленський також мав зустріч з президентом Сербії Александром Вучичем. Український лідер зазначив, що вони скоординували подальші контакти, аби підтримати Формули миру якнайбільшою кількістю країн.