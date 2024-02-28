Декларація саміту в Албанії: Сербія наполягла на виключенні згадок санкцій проти Росії

Сербія наполягла на тому, щоб виключити санкції проти Росії з підсумкової декларації учасників саміту "Україна – Південно-Східна Європа". Саме тому підсумковому документі немає згадок про це.

Зазначимо, що 28 лютого у Тирані, столиці Албанії, відбувся саміт "Україна – Південно-Східна Європа". Зазначається, що головна тема дискусії – спільний шлях до євроатлантичної мети.

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Пункти про санкції відсутні

Президент Сербії Александар Вучич розповів, що на прохання Сербії пункти про введення санкцій проти Росії та "зловмисний вплив" були вилучені із запропонованого тексту декларації учасників саміту "Україна – Південно-Східна Європа".

Як зазначив політик, обговорення пунктів документа тривали "цілий день та ніч". Окрім вищезазначених правок, Сербія домоглася вилучень формулювань на кшталт "наша країна" і "наша держава".

Попри це, Вучич зазначив, що для Сербії важлива позиція України щодо Косово. Президент Сербії додав, що як країни, які "пережили важкі періоди", вони можуть зрозуміти один одного. За його словами, країна продовжує будувати дружні відносини з Україною.

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