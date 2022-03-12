ЧАЕС досі залишається відключеною від енергомережі
Джерело:"Енергоатом"
Російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС й через їх дії 9-го березня відбулося знеструмлення станції. ЧАЕС і досі залишається відключеною від енергомережі.
На ЧАЕС працюють резервні генератори
Про це заявив глава "Енергоатому" Петро Котін. ЧАЕС під'єднали до резервних генераторів, які працюють завдяки пальному.
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Він зазначив, що генератори працюватимуть, доки буде пальне. Однак існує ризик механічних пошкоджень.
На ЧАЕС генератори працюють, допоки для них є пальне. Нам відомо, що його поки що підвозять, але ми не убезпечені від механічних пошкоджень самих генераторів. Паралельно проводяться роботи з відновлення електропостачання станції силами "Укренерго",
– розповів Котін.
- Важливо зазначити, що в разі повної зупинки генераторів ЧАЕС може досягти критичної температури за 7 діб.
- Наразі "Укренерго" працює над тим, щоб відновити електропостачання знеструмленого майданчика ЧАЕС.
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