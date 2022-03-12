ЧАЕС досі залишається відключеною від енергомережі

Російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС й через їх дії 9-го березня відбулося знеструмлення станції. ЧАЕС і досі залишається відключеною від енергомережі.

На ЧАЕС працюють резервні генератори

Про це заявив глава "Енергоатому" Петро Котін. ЧАЕС під'єднали до резервних генераторів, які працюють завдяки пальному.

До речі Ядерна загроза: чому російські ядерні боєголовки – не єдина проблема

Він зазначив, що генератори працюватимуть, доки буде пальне. Однак існує ризик механічних пошкоджень.

На ЧАЕС генератори працюють, допоки для них є пальне. Нам відомо, що його поки що підвозять, але ми не убезпечені від механічних пошкоджень самих генераторів. Паралельно проводяться роботи з відновлення електропостачання станції силами "Укренерго",

– розповів Котін.

Важливо зазначити, що в разі повної зупинки генераторів ЧАЕС може досягти критичної температури за 7 діб.

Наразі "Укренерго" працює над тим, щоб відновити електропостачання знеструмленого майданчика ЧАЕС.



Що робити у разі радіаційної аварії / Інфографіка 24 каналу​

Варте уваги – Херсон – це Україна: як містяни виганяли окупантів зі свого міста: дивіться відео