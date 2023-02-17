Курили усім цехом: в Росії стався "бабах" на заводі, де виготовляють вибухівку
У Росії триває сезон пожежа та вибухів. Цього разу вибух пролунав у Самарській області. Країні-терористці вже бракує фантазії, щоб вкотре перефразувати "втрат нема", тому про жертву таки повідомили.
РосЗМІ заявили, що загинула щонайменше одна людина, інформує 24 канал. Окрім того, повідомляють про 3 постраждалих. Деталей про їхній стан не розкривають.
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Що відомо про вибух
За даними, які поширюють ЗМІ країни-терористки, вибух пролунав в одному з цехів Чапаївського механічного заводу. Саме там виготовляють детонатори та вибухівку. Повідомляють, що причиною "хлопка" й стала детонація вибухівки.
Наразі активно шукають винного. У мережі згадують улюблені російські "відмазки" про "невдало покурили" та роботу "легендарної ППО".
Вибухи та пожежі у Росії – головне
- Вибухи та пожежі для Росії – вже класика. Вони так полюбили Росію, що навідали навіть на День Святого Валентина. Тоді спалахнув автосервіс біля одного з НДІ Роскосмосу. Водночас є підозри, що палало саме у Науково-дослідному інституті точних приладів. На місці інциденту чули вибухи.
- А за декілька днів до того вибухало водночас у Курській, Бєлгородській та Брянській областях. Загалом ці області країни-терористки стали лідерками за візитами бавовни.