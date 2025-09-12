Ймовірний стрілець перебуває під вартою без права внесення застави. Що відомо про затриманого, який стріляв у американського активіста, розповідає 24 Канал з посиланням на New York Post.

Хто убив Кірка та що відомо про стрільця?

Правоохоронці ідентифікували підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка. Ним виявився 22-річний Тайлер Робінсон з Вашингтона, штат Юта.

Затриманий за вбивство Тайлер Робінсон / Фото AP

Відомо, що затриманий відмінно навчався. Його також прийняли до Університету штату Юта на підготовчий інженерний факультет із президентською стипендією. Вона становила 32 тисячі доларів. Робінсон провчився там недовго

Західні ЗМІ проаналізували соцмережі підозрюваного. За їхніми даними, стрілець має двох молодших братів, а родина проживає в передмісті Сент-Джорджа, округ Вашингтона.

Злочин розкрив нібито батько Робінсона, ветеран правоохоронних органів. Побачивши у мережі фото стрільця, тато впізнав свого сина, після чого злочинець зізнався у скоєному.

Батько утримував його до приїзду поліції. За даними ЗМІ, Робінсон говорив, що радше покінчив би життя самогубством, ніж здався владі.

Видання пише, що у чатах із сусідом по кімнаті підозрюваний згадував про гвинтівку, яку пізніше знайшли поруч із місцем убивства. На кулях виявили написи образливого та ненависницького змісту в бік Кірка.

Як передає CNN, Робінсон був зареєстрований як незалежний виборець, який останнім часом не голосував. Проте члени родини заявили, що злочинець став більш політично налаштованим і висловлював ворожість до Кірка.

Що загрожує Робінсону?

Робінсона обвинувачують у вбивстві за обтяжуючих обставин та іншими злочинами. Влада Юти заявила, що добиватиметься для підозрюваного смертної кари. Такої ж позиції дотримується і Дональд Трамп.

Я сподіваюся, що його визнають винним, і сподіваюся, що він отримає смертну кару. Чарлі Кірк був найкращою людиною, і він цього не заслуговував,

– сказав Трамп у Fox News.

Що відомо про вбивство Кірка?