Час грає на нас лише за однієї умови, – радник глави МВС
Україна продовжує чекати на необхідну їй зброю від західних партнерів. Наша держава вже встигла отримати певну військову допомогу, але є й те, що досі надзвичайно потрібне.
Тож лише в одному випадку час гратиме на користь України. Про це 24 каналу розповів радник глави міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.
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Час грає на нас тільки за однієї умови – постачання західного озброєння. Все,
– наголосив Андрусів.
За його словами, у протилежному випадку – час буде грати проти нас і дуже активно.
"Росія постійно відновлює свої сили, які ми знищуємо, батальйонні групи, які ми розбиваємо. Країна-агресорка розконсервовує старі танки", – додав радник.
І наголосив, що нам так само потрібно відновлювати свої сили, зокрема, завдяки західній зброї.
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Скільки Україні потрібно зброї
- Президент Володимир Зеленський розповів, що для того, аби вести потужний наступ, в України має бути в 10 разів більше техніки та військових. Саме тому партнери повинні підтримувати нашу державу та надавати їй зброю.
- Важливою є і санкційна політика, адже вона може змусити Росію відмовитися від ультиматумів та сісти за стіл переговорів.
- Водночас нещодавно стало відомо, що Польща навіть планує підписати один з найбільших за останні три десятиліття договір про постачання зброї Україні. Загальна сума контракту становитиме майже 3 мільярди злотих. У доларах це близько 628 мільйонів.
Яка зараз ситуація на фронті
- Очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай також наголошував, що міста вільної Луганщини "прикривають" одне одного від ворожого вогню, втім щоб вибити величезну орду загарбників з української землі. Тому нашим захисникам й захисницям дуже необхідне важке озброєння.
- Тоді як військовий експерт Дмитро Снєгирьов 6 червня розповів, що у Сєвєродонецьку тривають бої високої інтенсивності. Разом з тим, за його словами, плани росіян щодо оперативного оточення поблизу міста та Лисичанська були розбиті вщент.