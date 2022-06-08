Час грає на нас лише за однієї умови, – радник глави МВС

Україна продовжує чекати на необхідну їй зброю від західних партнерів. Наша держава вже встигла отримати певну військову допомогу, але є й те, що досі надзвичайно потрібне.

Тож лише в одному випадку час гратиме на користь України. Про це 24 каналу розповів радник глави міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

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Час грає на нас тільки за однієї умови – постачання західного озброєння. Все,

– наголосив Андрусів.

За його словами, у протилежному випадку – час буде грати проти нас і дуже активно.

"Росія постійно відновлює свої сили, які ми знищуємо, батальйонні групи, які ми розбиваємо. Країна-агресорка розконсервовує старі танки", – додав радник.

І наголосив, що нам так само потрібно відновлювати свої сили, зокрема, завдяки західній зброї.

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Скільки Україні потрібно зброї

Президент Володимир Зеленський розповів, що для того, аби вести потужний наступ, в України має бути в 10 разів більше техніки та військових. Саме тому партнери повинні підтримувати нашу державу та надавати їй зброю.

Важливою є і санкційна політика, адже вона може змусити Росію відмовитися від ультиматумів та сісти за стіл переговорів.

Водночас нещодавно стало відомо, що Польща навіть планує підписати один з найбільших за останні три десятиліття договір про постачання зброї Україні. Загальна сума контракту становитиме майже 3 мільярди злотих. У доларах це близько 628 мільйонів.

Яка зараз ситуація на фронті