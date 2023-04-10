До цього він готувався 20 років, – Данілов заявив, що Путін вичерпав часовий ліміт

Розмови про те, що час у війні Росії проти України грає на боці ворога безпідставні. Час на стороні тих, хто ухвалює правильні рішення, керується цінностями, активно діє, не боїться і не відступає.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, не існує ніякої непереборної визначеності і всі розмови, що час нібито грає на боці противника, не варті нічого.

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Кремлівський щур, не обмежений термінами виборних процедур, сподівається пересидіти в бункері і дочекатися, чи то коли "Захід стомиться від України", чи то коли допоможе Китай або коли оберуть нового президента в США, чи в Україні почнуться "голодні бунти",

– зазначив секретар РНБО.

Путін вичерпав часовий ліміт

Данілов впевнений, що Путін вичерпав свій часовий ліміт і уже неможливо виправити нічого.

"Те, до чого він готувався 20 років і провалив на старті, неможливо виправити ані за рік, ані за два, ані за три. Він помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на Україну, – заявив Олексій Данілов.

За його словами, саме це рішення перемістило Путіна з п'єдесталу "найбільш впливової людини світу" у статус підозрюваного злочинця Гаазького трибуналу.