Час усе розставить на свої місця, – Разумков після свого відсторонення
Джерело:24 канал
Нардепи проголосували за те, аби 7 жовтня розглянути відкликання спікера Дмитра Разумкова. До цього голову Верховної Ради відсторонили на 2 засідання. Сам Разумков каже, що голосування 7 жовтня є порушенням регламенту.
Про це голова Верховної Ради повідомив під час брифінгу 5 жовтня. Він зауважив, що своє усунення з посади не оскаржуватиме у суді.
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Не буду політичні чвари перетворювати в болото, – Разумков
Ти або йдеш згідно з законом, або як тобі подобається. Я не буду політичні чвари перетворювати в болото. Хочуть йти в обхід закону – нехай йдуть,
– сказав Разумков.
Спікер зауважив, що напевно помилився в людях та цінностях, проте не помилився з людьми, які його делегували в Раду.
Час розставить все по своїх місцях,
– додав спікер.
Процедура відкликання спікера стартувала 4 жовтня
Зазначимо, що офіційно процедура відкликання Разумкова з посади спікера стартували 4 жовтня. Сам голова парламенту наголошував, що протягом цього тижня голосувати за його відставку – це порушення регламенту.
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Натомість вже 5 жовтня нардепи 240 голосами відсторонили Разумкова з посади. Згодом народні обранці проголосували за те, аби 7 жовтня розглянути його відкликання.