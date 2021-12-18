"Час визначатися": у російському МЗС відкрито пригрозили НАТО через Україну

У Москві відзначилися черговими зухвалими заявами щодо НАТО. У російському МЗС пригрозили "військово-технічною альтернативою", якщо Захід не прийме їхніх пропозицій.

Мовиться про проєкти договорів зі США та НАТО про "гарантії безпеки". Про це говорив Олександр Грушко, заступник російського міністра закордонних справ.

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Дипломат держави-агресорки зухвало наголосив, що у Заходу є лише 2 шляхи. Перший полягає у тому, щоб серйозно ставитися до пропозицій Росії, тобто, зокрема, погодитися на невступ України до НАТО. Інакше, мовляв, доведеться "мати справу з військово-технічною альтернативою". Фактично Грушко публічно пригрозив Альянсу.

Заступник міністра заговорив про "момент істини"

За словами російського посадовця, якщо НАТО відмовиться від пропозицій щодо "гарантій безпеки", Москва перейде у "режим контрзагроз". Він навіть заявив, що у стосунках Росії та Альянсу нібито настав момент істини й час принципово визначатися. "Ми цей крок зробили і виходимо з того, що від нього вже не вдасться відмахнутися", – зазначив Грушко.

Крім цього, дипломат цинічно переконував, що Москва хоче не прагне втілення військового або ж військово-технічного сценарію протистояння. Мовляв, там хочуть перевести все у політичний процес, адже турбуються про зміцнення безпеки інших держав.

Якщо цього не вийде, ми теж перейдемо у режим створення контрзагроз. Але тоді буде пізно питати нас, чому ми ухвалили такі рішення,

– пригрозив Грушко.

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