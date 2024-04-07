Проблеми є: командир батальйону розповів про російські штурми біля Часового Яру

Ворог продовжує вести штурмові дії на Бахмутському напрямку. Кілька днів тому росіяни масовано атакували Часів Яр та Іванівське, застосувавши 30 одиниць броньованої техніки.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зазначивши, що окупанти діяли традиційно, як прописано у них в настановах – спочатку атака РСЗВ, а потім піхота.

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Ставили за мету вийти до Часового Яру

Як зазначив командир батальйону, 4 квітня противник масовано атакував Часів Яр та Іванівське. Спершу була підготовка, зокрема, із застосуванням систем реактивного вогню типу "Град" та "Ураган", потім у бій пішла піхота на легкій броньованій техніці під прикриттям танків, дронів та авіації, яка скидала КАБи.

Під час вчинення ударно-штурмових дій окупанти втратили близько 16 одиниць броньованої техніки, з яких лише батальйону "Ахіллес" вдалося знищити понад 9 БМП, БМД та 1 багі. Його наздогнали та ліквідували разом із ворожою групою. Велика частина техніки була пошкоджена в результаті наїзду на мінні загородження.

Станом на 7 квітня російська армія втратила 447 510 осіб, 7 074 танків, 13 551 бойову броньовану машину, 11 316 артилерійських систем, 1 036 РСЗВ.

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Вправно спрацювали українські артилеристи, попри наявний брак боєприпасів. Росіянам не вдалося досягти цілей, які вони ставили перед собою. Основна – вийти на околиці міста Часів Яр. Зазначимо, що безрезультатні штурми росіян також велися біля Кліщіївки та Андріївки.

У чому головна проблема

Юрій Федоренко зазначив, що для росіян Часів Яр – важливий, це панівна висота. У разі захоплення ворог може взяти під вогневий контроль Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ. Сформувати плацдарм для подальшого просування, найімовірніше, у бік Костянтинівки Донецької області.

Є проблемні питання, пов'язані з авіацією противника. Керовані авіабомби – потужний боєприпас вагою від 500 кілограмів і більше, летить достатньо точно. Міська забудова у населеному пункту хоч якось прикриває від КАБів, водночас з позиціями у посадках складна ситуація. Навіть найукріпленіша позиція не може витримати удар.

Сили оборони здійснюють багато заходів, щоб ввести противника в оману. Наші засоби ППО працюють дуже-дуже потужно, аби не давати ворогу повним обсягом почуватися безкарно у повітрі. Проблеми зберігаються. Щиро розраховуємо, що, як і було анонсовано, Україна отримає літаки з необхідною номенклатурою боєприпасів, які дозволять максимально знизити присутність ворожої авіації у повітрі,

– підкреслив Федоренко.

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