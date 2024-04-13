Йдуть бої за кожну вулицю: боєць ЗСУ розповів про складну ситуацію біля Часового Яру

Бахмутський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті. Зокрема, російські військові хочуть захопити Часів Яр, адже ця панівна висота для них надважлива.

Активні бої тривають фактично безперервно. Детально про ситуацію на полі бою 24 Каналу розповів Юрій Федоренко – командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр.

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Ціль ворога – Часів Яр

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті останніми днями загострилась. За його словами, це пов'язано зі значною активізацією наступальних дій ворога після проведення в Росії так званих президентських виборів.

Загалом Бахмутський відтинок жвавий вже понад рік, після того, як завершились контрнаступальні дії Сил оборони. Тоді противник почав нарощувати свої спроможності щодо ведення ударно-штурмових дій. Зсередини вересня 2023 року противник веде активні штурмові дії,

– наголосив Юрій Федоренко.

За цей час у російських військових були певні тактичні успіхи на полі бою. Вони, зокрема, були зумовлені величезною кількістю артилерії та боєприпасів, а також роботою авіації й БпЛА. Командир батальйону "Ахіллес" зазначив, що подекуди складалося враження, що у ворога – нескінченний людський ресурс.

"Станом на зараз основною ціллю для російських окупаційних військ є Часів Яр. Так склалося, тому що це панівна висота, тому противнику необхідно її зайняти для подальшого взяття під вогневий контроль іншу агломерацію міст, зокрема Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ. Це вдалий плацдарм для потенційного просування по Донецькій області", – пояснив військовий.

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Не секретом є й те, що російська армія має завдання захопити Донецьку та Луганську область, тож для них взяття нової панівної висоти є вкрай важливим.

Тож зараз окупанти зосередились на ударах по Часовому Яру, однак станом на цей тиждень особливих тактичних успіхів у них немає.

Ситуація на флангах

Крім того, росіяни намагаються обходити місто з лівого та правого флангу. Тому активні бойові дії точаться також в населеному пункті Богданівське. Були повідомлення про те, що село повністю під окупацією ворога, однак це не так.

Частина населеного пункту залишається за Силами оборони, точаться бої за кожен будинок, за кожну вулицю. Деякі позиції є змінними: їх то займає противник, то Сили оборони вибивають їх. Противник накопичує сили та засобі, повторюючи штурмові дії. У такий спосіб позиції переходять "з рук в руки",

– пояснив Федоренко.

Бої також тривають в районі населеного пункту Іванівське. Командир батальйону "Ахіллес" повідомив, що станом на сьогодні приблизно 25 – 30% села перебувають під контролем Сил оборони, решта – в окупації.

"Якщо ми говоримо про населені пункти, маємо розуміти, що, наприклад, Іванівське залишилось лише як географічна територія. Противник активно застосовує КАБи, внаслідок чого населені пункти просто стирають з лиця землі", – зазначив Федоренко.

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Російські військові також проводять ударно-штурмові дії в напрямку Кліщіївки та Андріївки. Втім за останній тиждень у них не було жодних тактичних успіхів.

Тактика ведення боїв

Здебільшого росіяни використовують кілька тактик. Юрій Федоренко коротко розповів про дві з них.

Накопичення живої сили. На передові позиції пішим ходом або за підтримки високоманевровних автівок підкидує свою штурмову живу силу. Їх накопичують до взводу або двох, а потім за сприятливих умов – починають проводити ударно-штурмові дії.

Застосовування броньованої та легкоброньованої техніки. Легкоброньовану техніку на кшталт БТР, БМП, БМД використовують для підвезення штурмових груп до передньої лінії. Танки – для вогневого прикриття. Свої бронемашини окупанти захищають засобами РЕБ. Але Силам оборони вдається успішно їх нищити.

Цього тижня велися активні бойові дії. Противник застосував більш ніж 30 одиниць броньованої техніки – 22 втратив під час бойового зіткнення. 9 броньованих автівок знищив підрозділ "Ахіллес", який я маю за честь очолювати. Ще 2 – пошкодив, та знищив автівку багі,

– розповів Федоренко.

Інша техніка, яку втратив ворог, знищила об'єднана робота бригад, що працюють на цьому напрямку. За добу 12 квітня окупанти провели штурм, залучивши 6 одиниць броньованої техніки: 4 БМП та 2 танки. На полі бою з них залишилося 5, які знищили за допомогою БпЛА та інженерних загороджень.

Проблема зі снарядами

"Залишається незмінною підтримка української нації. Ми відчуваємо, що держава робить достатньо багато для того, щоб у нас з'являлося більше засобів. Я кажу про БпЛА, це наша профільна тема. Тому розвідувальних засобів об'єктивно стало більше. Держава почала поставляти в рази більше FPV-дронів. Але динаміка бойових дій залишається шаленою", – зауважив військовий.

На думку Федоренка, основна робота та тяжкість війни лягає на плечі піхотних підрозділів. Тому, підкреслив командир батальйону "Ахіллес", решта Сил оборони мають зробити все для того, щоб противник не зміг наблизитись до передових позицій. Тобто знищувати ворога дистанційно.

"Попри те, що Сили оборони б'ються дуже потужно та дуже злагоджено, нам не вистачає боєприпасів: як до систем ППО, так і до різної номенклатури вогневих засобів. Це системна проблема. Чекаємо на пакети міжнародної допомоги, зокрема від США. Надихає те, що заходить деяка номенклатура боєприпасів, яку виготовлюють всередині нашої держави. Також, звісно, чекаємо на F-16", – підсумував військовий.

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