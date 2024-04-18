Тактику відпрацювали на Авдіївці: у ЗСУ розповіли, як діє ворог біля Часового Яру

Окупанти зосередились на захопленні Часового Яру, що на Донеччині. Місто добре укріплене, до того ж воно є панівною висотою, тому росіяни з усіх сил намагаються просуватися.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, додавши, що з Часового Яру ворог може розгорнути плацдарм для подальшого наступу. Тоді під небезпекою опиняться великі міста: Слов'янськ, Костянтинівка, Краматорськ, Дружківка.

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Ворог наступає малими піхотними групами

Окупанти хочуть просуватися в районі вище згаданих міст Донеччини. Це є одним з напрямків. Інший проходить в районі Авдіївки, а далі на відрізку Вугледар – Курахове – Покровськ. Задум росіян абсолютно зрозумілий.

Щодо боїв за Часів Яр, то там головна стратегія – завдати якнайбільше авіаційних ударів. Потім, з підтримкою артилерії, пересуватися малими групами на швидкому транспорті, навіть не завжди добре броньованому. Так перекидають особовий склад, щоб сформувати певне угруповання,

– розповів Іван Тимочко.

У такий спосіб ворог постійно пересуває свої сили в бік Часового Яру. Росіяни сподіваються, що через брак снарядів, Україна не битиме по одиничних цілях. Адже, як правильно, пріоритетом у такій ситуації є скупчення людей, техніки, транспорту.

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"Найбільшої шкоди нам завдає авіація противника. КАБи стали базою для росіян. Колись вони створювали вогневий залп з артилерії, наприклад, в районі Бахмута доходило до 60 – 80 тисяч пострілів, то зараз межа 10 тисяч, але окупанти компенсують це ударами КАБів", – додав Тимочко.

Потім, саме на цю випалену територію, ворог заганяє малі піхотні групи.

Росія повторює тактику з Авдіївки

Якщо у ворога щось спрацьовує, то він далі використовує ці механізми та від них не відмовляється.

Тактику ударів КАБами росіяни відпрацювали на Авдіївці, а тепер перенесли на Часів Яр. Вони використовують те, в чому сильні, в чому мають перевагу. Авіаційних бомб у них нелімітована кількість. Це просте знаряддя вбивства, яке можна поставити на авіацію,

– додав Іван Тимочко.

З іншого боку, ми бачимо, що росіяни не можуть опанувати технологічні процеси, запустити їх у великих кількостях. Навіть ракети, які мають значно більшу точність, ніж КАБи, майже не використовують на фронті.

"У цьому сенсі російський військово-промисловий комплекс не справляється. Тому ракетами б'ють по об'єктах інфраструктури, а на лінії фронту використовують КАБи", – підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

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