Окупанти обстріляли будинки в Часовому Яру: загинули 5 людей
Джерело:Вадим Філашкін
Росія вранці 31 серпня цинічно вдарила по Часовому Яру Бахмутського району Донеччини. На жаль, окупанти пошкодили будинки місцевих.
Внаслідок удару ворога загинуло щонайменше п'ятеро людей. Всі жертви ворожого удару – чоловіки.
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Що відомо про атаку по Часовому Яру
Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру. Росіяни обстріляли місто сьогодні (31 серпня – 24 Канал) вранці, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку. Загиблі — чоловіки від 24 до 38 років,
– заявив глава Донецької ОВА.
Також Вадим Філашкін заявив, що Часів Яр став містом, в якому нормальне життя неможливе вже понад два роки.
Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь,
– закликав глава ОВА.
Варто зауважити, що частину Часового Яру вже контролюють росіяни. Зокрема, вони захопили ділянку до каналу "Сіверський Донець – Донбас". Решту території міста – під контролем ЗСУ.
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Проте влада області активно закликає людей евакуюватись з Донецької області. Зокрема, з Миргорода, Покровська та Селидового. Адже російські загарбники намагаються захопити Донеччину.