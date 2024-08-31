Окупанти обстріляли будинки в Часовому Яру: загинули 5 людей

Росія вранці 31 серпня цинічно вдарила по Часовому Яру Бахмутського району Донеччини. На жаль, окупанти пошкодили будинки місцевих.

Внаслідок удару ворога загинуло щонайменше п'ятеро людей. Всі жертви ворожого удару – чоловіки.

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Що відомо про атаку по Часовому Яру

Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру. Росіяни обстріляли місто сьогодні (31 серпня – 24 Канал) вранці, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку. Загиблі — чоловіки від 24 до 38 років,

– заявив глава Донецької ОВА.

Також Вадим Філашкін заявив, що Часів Яр став містом, в якому нормальне життя неможливе вже понад два роки.

Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь,

– закликав глава ОВА.

Варто зауважити, що частину Часового Яру вже контролюють росіяни. Зокрема, вони захопили ділянку до каналу "Сіверський Донець – Донбас". Решту території міста – під контролем ЗСУ.

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Проте влада області активно закликає людей евакуюватись з Донецької області. Зокрема, з Миргорода, Покровська та Селидового. Адже російські загарбники намагаються захопити Донеччину.