Загрозлива ситуація у Часовому Яру: в ОТУ "Луганськ" розповіли деталі

У населеному пункті Часовий Яр Донецької області спостерігається загрозлива ситуація. На цій ділянці фронту ворогу вдалося накопичити чималу кількість особового складу для атак на позиції українських сил.

На тлі цього противник вдається до різноманітних тактик. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасію Бобовнікову у коментарі Суспільному.

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Яка ситуація у Часовому Яру

Мушу визнати, що ситуація в Часовому Яру загрозлива. Ворог вже накопичив значну кількість військ і починає застосовувати різні тактики в надії, що одна із них спрацює. Поки ми їх стримуємо, однак, ситуація загрозлива,

– розповіла спікерка ОТУ.

За її словами, зараз українським силам вдається стримувати атака окупантів, але обстановка на цій ділянці стає дедалі важчою. Окупанти вдаються до різних заходів, сподіваючись на їхню дієвість: "Ворог намагається атакувати. Дуже багато військовослужбовців російської армії вже знаходиться поруч із Часовим Яром".

Раніше Бобовнікова повідомляла, що біля міста окупанти продовжують активно наступати у цьому районі, намагаючись накопичувати особовий склад. Також ворог активно проводить розвідувальні заходи. Ворожа армія прагне перейти канал Сіверський Донець – Донбас.

Крім вищезгаданого, також на цій ділянці фронту російські загарбники намагаються проникнути в тил ЗСУ вночі. Для цього ворог також маскується під спеціальними ковдрами та використовує темряву. Ситуація у цьому районі залишається непростою.