Питання часу, коли Часів Яр впаде так само, як Авдіївка, – представник ГУР

Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що висотний опорний пункт у місті Часів Яр є "предметом занепокоєння". Він також вважає, що, ймовірно, росіяни таки окупують місто.

Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню The Economist розповів, що відкриває для Росії захоплення Часового Яру.

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Росія може захопити Часів Яр

Заступник начальника ГУР Міноборони України вважає, що з часом росіяни захоплять Часів Яр. Журналісти процитували Скібіцького, який заявив виданню, що "ймовірно, це лише питання часу, коли це місто впаде так само, як Авдіївка", яку росіяни розбомбили дощенту в лютому.

Звичайно, не сьогодні – завтра, але все залежить від наших резервів і запасів,

– сказав він.

Також, за словами Скібіцького, російська армія вже не є такою зарозумілою організацією, якою вона була у 2022 році, і зараз діє як "єдиний організм, з чітким планом і під єдиним командуванням".

Що відомо про плани ворога

За словами Скібіцького, захоплення Часового Яру відкриє росіянам шлях на останні великі міста Донецької області.

Скібіцький переконаний, що Росія має незмінне завдання з 2022 року – захопити всі східні райони Донецької та Луганської областей України.

Він також підтвердив, що Росія отримала наказ "взяти щось" до помпезного святкування Дня перемоги в Москві 9 травня. При цьому Скібіцький уточнив, що якщо це не вдасться, то другий "дедлайн" для ворога – до візиту Путіна до Пекіна на тиждень пізніше.

Представник ГУР наголосив, що наша проблема наразі дуже проста – нестача зброї.

Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими,

– сказав Скібіцький.

The Economist зазначило, що Росія вже здобула тактичний успіх на південному заході в селі Очеретине. Російським військам вдалося прорвати першу лінію оборони й створити важливий плацдарм площею 25 квадратних кілометрів.

Водночас за словами видання, Україна перебуває на певному шляху до стабілізації ситуації, в той час, як Росія кидає "все", що має, щоб досягти більшого успіху.

Ворог вийшов на межу Часового Яру