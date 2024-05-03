Питання часу, коли Часів Яр впаде так само, як Авдіївка, – представник ГУР
Джерело:The Economist
Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що висотний опорний пункт у місті Часів Яр є "предметом занепокоєння". Він також вважає, що, ймовірно, росіяни таки окупують місто.
Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню The Economist розповів, що відкриває для Росії захоплення Часового Яру.
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Росія може захопити Часів Яр
Заступник начальника ГУР Міноборони України вважає, що з часом росіяни захоплять Часів Яр. Журналісти процитували Скібіцького, який заявив виданню, що "ймовірно, це лише питання часу, коли це місто впаде так само, як Авдіївка", яку росіяни розбомбили дощенту в лютому.
Звичайно, не сьогодні – завтра, але все залежить від наших резервів і запасів,
– сказав він.
Також, за словами Скібіцького, російська армія вже не є такою зарозумілою організацією, якою вона була у 2022 році, і зараз діє як "єдиний організм, з чітким планом і під єдиним командуванням".
Що відомо про плани ворога
Скібіцький переконаний, що Росія має незмінне завдання з 2022 року – захопити всі східні райони Донецької та Луганської областей України.
Він також підтвердив, що Росія отримала наказ "взяти щось" до помпезного святкування Дня перемоги в Москві 9 травня. При цьому Скібіцький уточнив, що якщо це не вдасться, то другий "дедлайн" для ворога – до візиту Путіна до Пекіна на тиждень пізніше.
Представник ГУР наголосив, що наша проблема наразі дуже проста – нестача зброї.
Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими,
– сказав Скібіцький.
The Economist зазначило, що Росія вже здобула тактичний успіх на південному заході в селі Очеретине. Російським військам вдалося прорвати першу лінію оборони й створити важливий плацдарм площею 25 квадратних кілометрів.
Водночас за словами видання, Україна перебуває на певному шляху до стабілізації ситуації, в той час, як Росія кидає "все", що має, щоб досягти більшого успіху.
Ворог вийшов на межу Часового Яру
- 2 травня росіяни підійшли до кордону Часового Яру, повідомив начальник МВА.
- Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" сказав, що біля Часового Яру триває велика боротьба за контроль логістичних маршрутів.
- Військовий експерт Владислав Селезньов в етері 24 Каналу висловив упевненість в тому, що окупантам не вдасться захопити місто до 9 травня.