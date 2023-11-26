Частина окупованої Донеччини – досі без світла: окупанти бідкалися про "атаку на ТЕС"
Російські загарбники 26 листопада почали жалітися про проблеми з енергетикою на тимчасово окупованих територіях. Так, частина Донецької області, яку наразі утримують окупанти, залишилася без світла.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Це могло статися через обстріл Старобешівської ТЕС в області, передає 24 Канал.
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Частина окупованої Донеччини знеструмлена
Російські пропагандисти зазначили, що вночі 26 листопада "був приліт" у Старобешівську ТЕС Донецької області. Внаслідок цього, "половина Маріуполя, Донецька, Єнакієвого та Горлівка без електрики".
Ватажок терористичного угруповання "ДНР" Деніс Пушилін заявив, що в результаті "атаки" частина міст та районів залишилася знеструмленою, а сама ситуація – "непроста". Також у кількох містах і районах нібито не подають тепло.
Пушилін також заявив, що у декількох населених пунктах подачу електроенергії вже буцімто відновили, а в інших населених пунктах роботи ще тривають.
Ватажок "ДНР" також у пропагандистському дусі "звинуватив у знеструмленні частини Донецької області –ЗСУ". За словами Пушиліна, "не всі безпілотники вдалося збити вночі".
На ці заяви прихвосня Кремля відреагував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що "блекаут – це гра, в яку можна грати удвох". Він також здивувався тому факту, що окупанти жаліються про знеструмлення на тимчасово окупованих територіях.
В окупантів була тривожна ніч в Донецькій області
- Вночі 26 листопада в окупованій Донецькій області лунали потужні вибухи. Спочатку очевидці повідомили про гучні звуки у Зугресі, що пролунали близько 2 години 20 хвилин, а згодом їх почули й в інших населених пунктах області.
- Згодом у мережі показали, що поблизу окупованої Макіївки в Донецькій області щось палало. Зрештою стало відомо, що частина регіону лишилася без світла.
- Без світла також лишився і тимчасово окупований Маріуполь. Вибухи також лунали й у Харцизьку в Донецькій області.