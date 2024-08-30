У частині Харкова зникло світло після серії вибухів

Російські окупанти продовжують терор Харкова. В місті вдень 30 серпня прогриміло кілька вибухів.

Після цього в частині Харкова зникла електроенергія. Про це повідомили журналісти Суспільного.

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Після кількох вибухів в частині районів Харкова зникло світло

В п'ятницю, 30 серпня, в Харкові після обіду було гучно. Там прогриміла серія вибухів.

Власне, повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 14:54. Вже через кілька хвилин, а саме о 15:18, там прогрімів перший вибух.

Так, в місті пролунало 4 потужних вибухи станом на 15:27. Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один з ударів прийшовся по центральній частині Харкова. Він зазначив, що Росія била по цивільній інфраструктурі.

Через декілька хвилин з'явилася інформація, що у частині районів міста зникла електроенергія.

У частині районів Харкова зникло світло після серії вибухів,

– повідомили в Суспільному о 15:30.

Станом на 15:41 в регіоні продовжується повітряна тривога.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.