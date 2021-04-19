У деяких селах та містах на Херсонщині працює лише російське телебачення, – правозахисники

Правозахисники у квітні 2021 року провели моніторинг поширення телесигналу на півдні Херсонської області. З'ясувалося, що у 8 населених пунктах регіону є доступ тільки до російського телебачення.

Моніторили телебачення Т2 у 21 населеному пункті на півдні Херсонської області. Його сканували за всіма напрямами антени.

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На частині Херсонщини не ловить українське ТБ

У 8 населених пунктах, охоплених моніторингом, вдалося розпізнати російське телебачення,

– йдеться у повідомленні.

Натомість українського телебачення в цих населених пунктах зловити не вдалося. А в селі Громівка правозахисникам зовсім не вдалося відсканувати телебачення – сигнал був відсутній у всіх напрямках антени.

В інших населених пунктах за наявності українських телеканалів не зафіксували сигналу російського телебачення.

В яких населених пунктах виявили російське телебачення

у Новомиколаївці, Іванівці – 10 російських телеканалів;

у Строганівці, Григорівці, Павлівці, Олександрівці, Роздольному – 20;

у Хорлах - 15.

Де зафіксували українське телебачення

у селах Щасливцеве, Генічеська Гірка, у місті Генічеськ – 32 українські телеканали;

у Чаплинці – 35;

у Чонгарі – 9;

у Миколаївці, Новоолексіївці, Маячці – 8;

Новотроїцькому – 16;

Мирному, Каланчаку та Скадовську – 7.

Джерело: https://censor.net/ua/v3260476

Для моніторингу використовували таке устаткування: портативний телевізор 12V, приставка Т2, антена зі стандартним посиленням сигналу (Хвиля-2).