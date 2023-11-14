У частині областей лунала тривога: у Кропивницькому чули вибух – збили ракету
Російські окупанти знову активізувалися, внаслідок чого у частині областей пролунала тривога. Згодом стало відомо, що ракети летять на Кропивницький. Місцеві чули вибух.
У вівторок вранці, 14 листопада, близько 09:40 у Кіровоградській області чули сигнал про небезпеку. Згодом о 10:18 в ОВА повідомили, що українська ППО збила ракету.
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Ракетна небезпека для Півдня і Сходу
Власне, сповіщення про загрозу обстрілу з боку окупантів чули станом на той час (09:40) жителі ще таких областей:
- Харківська;
- Донецька;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Миколаївська;
- Херсонська.
О 09:41 у Повітряних силах проінформували про ракетну небезпеку для Кіровоградщини. Через хвилину констатували, що повітряна ціль в районі Кривого Рогу та рухається у напрямку Кропивницького.
Повітряна тривога пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційного озброєння,
– наголосили в Повітряних силах.
Про вибух стало відомо від ЗМІ о 09:48. У Збройних Силах закликали людей залишатись в укриттях та подбати про власну безпеку.
Друзі, прошу не панікувати та нічого не публікувати в мережах,
– закликав голова ОВА Андрій Райкович.
Зверніть увагу! Відбої у Миколаївській та Херсонській областях пролунали близько 09:50, а в Кіровоградській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій – близько 10:00.
Неспокійна ніч напередодні
- У ніч проти 14 листопада російські окупанти запускали дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні. У Повітряних силах інформували, що було збито 7 з 9 безпілотників.
- Також ворог запустив балістичну ракету "Іскандер-М" та керовану авіаційну ракету Х-35.
- Зокрема, вибухи чули на Хмельниччині – там працювала протиповітряна оборона. Повідомлень про постраждалих чи руйнування не надходило.
- Неспокійно було і на Харківщині – Ізюмський район атакували 6 дронів загарбників. Чотири безпілотні літальні апарати вдалось збити. Водночас зафіксовано влучання.