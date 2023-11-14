У частині областей лунала тривога: у Кропивницькому чули вибух – збили ракету

14 листопада 2023, 09:57
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Російські окупанти знову активізувалися, внаслідок чого у частині областей пролунала тривога. Згодом стало відомо, що ракети летять на Кропивницький. Місцеві чули вибух.

У вівторок вранці, 14 листопада, близько 09:40 у Кіровоградській області чули сигнал про небезпеку. Згодом о 10:18 в ОВА повідомили, що українська ППО збила ракету.

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Ракетна небезпека для Півдня і Сходу

Власне, сповіщення про загрозу обстрілу з боку окупантів чули станом на той час (09:40) жителі ще таких областей:

  • Харківська;
  • Донецька;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Миколаївська;
  • Херсонська.

О 09:41 у Повітряних силах проінформували про ракетну небезпеку для Кіровоградщини. Через хвилину констатували, що повітряна ціль в районі Кривого Рогу та рухається у напрямку Кропивницького.

Повітряна тривога пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційного озброєння,
наголосили в Повітряних силах.

Про вибух стало відомо від ЗМІ о 09:48. У Збройних Силах закликали людей залишатись в укриттях та подбати про власну безпеку.

Друзі, прошу не панікувати та нічого не публікувати в мережах,
закликав голова ОВА Андрій Райкович.

Зверніть увагу! Відбої у Миколаївській та Херсонській областях пролунали близько 09:50, а в Кіровоградській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій – близько 10:00. 

Неспокійна ніч напередодні

  • У ніч проти 14 листопада російські окупанти запускали дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні. У Повітряних силах інформували, що було збито 7 з 9 безпілотників.
  • Також ворог запустив балістичну ракету "Іскандер-М" та керовану авіаційну ракету Х-35.
  • Зокрема, вибухи чули на Хмельниччині – там працювала протиповітряна оборона. Повідомлень про постраждалих чи руйнування не надходило.
  • Неспокійно було і на Харківщині – Ізюмський район атакували 6 дронів загарбників. Чотири безпілотні літальні апарати вдалось збити. Водночас зафіксовано влучання.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак