У Києві та частині областей була тривога: окупанти запускали ракети
Джерело:Повітряні сили
Росіяни не залишають у спокої мирні українські міста. У частині регіонів пролунала сирена, ворог знову запускав повітряні цілі.
На Півдні та на Сході була загроза ракетного удару. Також сигнал про небезпеку пролунав у Києві та області.
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Були пуски із Ту-95МС
Станом на 9:15 скрізь відбій повітряної тривоги.
У Повітряних силах повідомляли про ймовірні пуски ракет із бомбардувальників Ту-95МС. Вони попереджали про оголошення повітряної тривоги за 5 хвилин до того, як області почали "червоніти".
Станом на 6:40 небезпека була для Чернігівської, Полтавської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Луганської та Запорізької областей. Тривога швидко ширилась країною.
Крім цього, у Повітряних силах закликали не ігнорувати повітряні тривоги та не нехтувати власною безпекою.Важливо! Звичайна обережність може врятувати вам життя, тож у разі оголошення небезпеки краще спуститися в укриття або скористатися правило двох стін.
Моніторингові канали, а згодом і Повітряні сили повідомляли, що група ракет станом на 6:50 пролетіла Харківську область та рухалась у бік Дніпропетровської.
Курс може змінюватись,
– зазначили в ПС.
Росія завдала удару по Харкову
- У Харківській ОВА повідомили, що Росія вночі проти 8 грудня завдала удару по області. Відомо про щонайменше 6 ударів. Є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Також є поранені.
- Одній людині надали медичну допомогу на місці. За попередніми даними, внаслідок обстрілу росіянами Харкова поранення отримала 36-річна жінка.
- Ще один поранений – 25-річний чоловік з вибуховими травмами. Його госпіталізували до лікарні. Стан здоров'я задовільний.
- Попередньо, ворог запустив по регіону ракети С-300