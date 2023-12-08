У Києві та частині областей була тривога: окупанти запускали ракети

Росіяни не залишають у спокої мирні українські міста. У частині регіонів пролунала сирена, ворог знову запускав повітряні цілі.

На Півдні та на Сході була загроза ракетного удару. Також сигнал про небезпеку пролунав у Києві та області.

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Були пуски із Ту-95МС

Станом на 9:15 скрізь відбій повітряної тривоги.

У Повітряних силах повідомляли про ймовірні пуски ракет із бомбардувальників Ту-95МС. Вони попереджали про оголошення повітряної тривоги за 5 хвилин до того, як області почали "червоніти".

Станом на 6:40 небезпека була для Чернігівської, Полтавської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Луганської та Запорізької областей. Тривога швидко ширилась країною.

Крім цього, у Повітряних силах закликали не ігнорувати повітряні тривоги та не нехтувати власною безпекою.

Звичайна обережність може врятувати вам життя, тож у разі оголошення небезпеки краще спуститися в укриття або скористатися правило двох стін.

Моніторингові канали, а згодом і Повітряні сили повідомляли, що група ракет станом на 6:50 пролетіла Харківську область та рухалась у бік Дніпропетровської.

Курс може змінюватись,

– зазначили в ПС.

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