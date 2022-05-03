У частині захопленого Херсона з'явився мобільний зв'язок, але без інтернету
Джерело:Суспільне Херсон
У тимчасово окупованому російською армією Херсоні з'явився мобільний зв'язок. Однак інтернету у людей немає досі.
Мобільний зв'язок з'явився не в усьому місті. Лише у деяких районах Херсона.
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У яких районах Херсона з'явився мобільний зв'язок:
- Шуменському,
- Таврійському,
- у передмісті Херсона – Степанівці.
Згодом скадовський міський голова Олександр Яковлєв повідомив, що у його місті також з'явився зв'язок без інтернету.
За даними видання Reuters, Росія почала незаконно перенаправляти інтернет-трафік з Херсона на свою інфраструктуру.
З'єднання в мережі було маршрутизоване через російський інтернет, а не через українську телекомунікаційну інфраструктуру. Тому, ймовірно, тепер підпадає під дію російських правил інтернету, спостереження та цензури,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що українських провайдерів росіяни повністю відключили 30 квітня.
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До теми дивіться відео про те, що лікарні Харківської області переповненні окупантами: