Знову провал: сім'ї мобілізованих у Бурятії не можуть отримати обіцяні за чоловіків дрова

Часткова мобілізація в Росії набирає оберти. Тепер сім'ям мобілізованим обіцяють видати по 10 кубометрів дров за одного чоловіка.

Після оголошення часткової мобілізації в Росії громадян почали заохочувати "компенсаціями". Зокрема, за повідомленнями російських ЗМІ, у Бурятії влада Росії вигадала новий спосіб заміни чоловіків – дрова. Про це повідомляє 24 канал.

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Як заохочують мобілізованих чоловіків у Бурятії

Місцева влада Бурятії обіцяла по 10 кубометрів дров одній родині мобілізованого та по 20 "кубів" – на територіях, прирівняних до районів Крайньої Півночі.

Однак, сім'ї "мобіків" поки не можуть отримати обіцяні владою дрова. Про це заявив сам голова республіки Олексій Циденов.

У мобілізованих, яких вже відвезли до Запоріжжя, були питання за видачею дров. Правила, які ми прийняли – не найкращі і багато родичів не можуть отримати дрова,

– заявив Циденов.

Окрім дров у Бурятії, у Туві влада дає сім'ям мобілізованих по барану, в Якутську обіцяють овочевий набір, у Новосибірську – безкоштовні квитки до зоопарку.

Мобілізація в Росії: які настрої серед населення

У Пензенській області російські мобілізовані скаржаться на обмундирування, командування та губернатора. Їх відправляють на війну з Україною з непридатними рукавицями та гнилими ватниками.

Один із мобілізованих з Чувашії загинув ще до відправлення на фронт. Його побили у військовій частині, через що той помер від отриманих травм.

У Якутську товариші по пляшці вбили окупанта, який повернувся з України. Після чого, розчленували його тіло, та розклавши по пакетах, викинули його у смітник.

У Росії провели опитування про емоційний стан серед населення. Результати свідчать, що сильний стрес росіяни відчули після оголошення про часткову мобілізацію.

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