Ми ідеальна рота, нам навіть автомати не дають, – російські "мобіки" сміються над собою
Джерело:СтратКом ЗСУ
У Росії триває часткова мобілізація. На диво, деяких мобілізованих все ж готують до війни і проводять навчання, але без зброї.
Для мобілізованих в Росії проводять військові навчання. Окупанти вже самі сміються над собою. Адже їх готують до війни, навіть не видавши зброю.
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Як проходять військові навчання для російських "чмобіків"
На одному з відео, опублікованих у мережі, видно, що близько 100 осіб зібрали на полігоні. Половині з них видали автомати, а решта – залишилась ні з чим. Окупант розповідає, що озброєні службовці повинні нападати, а інші 50 людей – захищатись, ймовірно, кулаками.
Ну нічого, ми справимось. Ми ж російська армія,
– зазначив мобілізований.
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Російські чоловіки масово уникають мобілізації в Росії
- У Росії кожного дня фіксують багато випадків відмов від мобілізації. Також чоловіки намагаються втекти від армії за кордон. Деякі з них навіть влаштували голодування через це.
- Російське командування класифікує мобілізованих як "живе м'ясо". В місцевого жителя однєї з республік перед відправкою на війну почалася справжня істерика під час виступу голови місцевої адміністрації.
Слідчий комітет Росії нещодавно порушив кримінальну справу проти військового. Чоловік відмовився їхати воювати в Україну за диктатора Владіміра Путіна. Тепер росіянину загрожує позбавлення волі.
Крім того, у Росії дозволили мобілізувати людей, в яких є непогашена судимість за важкі злочини. Очевидно, "гарматного м'яса" у держави-агресорки не вистачає.
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