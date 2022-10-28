Ми ідеальна рота, нам навіть автомати не дають, – російські "мобіки" сміються над собою

28 жовтня 2022 , 11:48
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Джерело:

СтратКом ЗСУ

У Росії триває часткова мобілізація. На диво, деяких мобілізованих все ж готують до війни і проводять навчання, але без зброї.

Для мобілізованих в Росії проводять військові навчання. Окупанти вже самі сміються над собою. Адже їх готують до війни, навіть не видавши зброю.

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На одному з відео, опублікованих у мережі, видно, що близько 100 осіб зібрали на полігоні. Половині з них видали автомати, а решта – залишилась ні з чим. Окупант розповідає, що озброєні службовці повинні нападати, а інші 50 людей – захищатись, ймовірно, кулаками.

Ну нічого, ми справимось. Ми ж російська армія,
– зазначив мобілізований.

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Автор: Анна Романюк