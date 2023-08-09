Як Росія вербує на війну чоловіків з Киргизстану: розслідувачка назвала головні методи

Росія зазнає шалених втрат на війні в Україні. Щоб уникнути загальної мобілізації, влада передусім вербує мігрантів, зокрема з Киргизстану.

Журналістка-розслідувачка з киргизької служби BBC Меерім Айникєєва розповіла 24 Каналу про основні методи вербування іноземців у Росії.

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"За підрахунками журналістів та активістів, 34 киргизстанці загинули. Більшість з них були давно в Росії та були зацікавлені в грошах і громадянстві. Деякі хотіли вийти з в'язниці", – зазначила журналістка BBC.

Як Росія вербує мігрантів з Киргизстану: дивіться відео

У вербуванні ув'язнених киргизстанців помітну роль відіграла саме ПВК "Вагнера".

Як Росія намагається набрати окупантів

Казахстан, Узбекистан та Киргизстан, які належать чи належали до Організації Договору про колективну безпеку, після оголошення часткової мобілізації в Росії заборонили своїм громадянам воювати в Україні.

Владімір Путін боїться оголошувати загальну мобілізацію, тому вдається до інших способів поповнити особовий склад. Зокрема, російський диктатор підписав закони про підвищення призовного віку до 30 років та збільшення штрафів за неявку до військкоматів.

Крім того, країна-агресорка продовжує вербувати злочинців. Тепер з в'язниць забирають не лише чоловіків, а й жінок. Так, влада створює кримінальне підпілля та посилює напружену ситуацію зі злочинністю в країні.

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