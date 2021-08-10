Чаус каже, що його хотіли вбити, а він втік: текст рішення суду
Запобіжний захід колишньому судді Миколі Чаусу обрали ще 4 серпня. На судовому засіданні він заявив, що втік від своїх викрадачів, які начебто хотіли його вбити.
Обрання запобіжного заходу Чаусу відбувалося на прохання його адвокатів у закритому режимі. Однак 9 серпня Вищий антикорупційний суд опублікував процесуальні рішення, які стосуються питання відводу судді.
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Чаус вважає, що його хотіли вбити
З оприлюдненого тексту випливає, що Чауса насильно викрали та планували вбити.
Зазначив, що є потерпілим у кримінальному провадженні щодо правопорушення, а саме викрадення з метою вбивства. Зазначив, що вбивство не реалізували, бо він втік, пройшов 50 кілометрів пішки й добровільно з'явився в органи Служби безпеки України,
– йдеться у судовому рішенні.
Також Чаус стверджує, що працівники Національного антикорупційного бюро України порушили норми Кримінального процесуального кодексу через те, що не подали клопотання про його затримання до ВАКС, однак звернулися з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту.
Такі обставини екссуддя вважає свідченням надання вказівки працівниками НАБУ або САП "діяти певним чином".
Крім того, захист Чауса звернув увагу суду, що закінчився 48-годинний термін затримання підозрюваного для можливості застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Мовляв, їхнього підзахисного затримали 30 липня, а до суду доставили 4 серпня.
Суддя відкинув цей аргумент, адже СБУ надала довідку, у якій йшлося, що Чаус був не затриманий, а перебував у лікарні й до нього застосовували заходи безпеки.
Справа Чауса: головне
- Миколу Чауса затримали на хабарі у 150 тисяч доларів ще у 2016 році. На задньому дворі його будинку знайшли закопані трилітрові банки з тисячами доларів.
- Після цього він втік до Молдови. А у 2021 році з'явилася інформація, що екссуддю викрали. Пізніше сам Чаус записав відео, де заявив, що викрадення відбулося набагато раніше.
- 30 липня чоловіка помітили у селі на Вінниччині, далі він опинився у співробітників СБУ. Через це НАБУ влаштувало погоню за авто, в якому мав би бути Чаус. Згодом у спецслужбі запевнили, що не "викрадали" екссуддю, а "він сам попросив допомоги".
- 4 серпня ВАКС обрав Чаусу запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. У відповідь САП подала апеляційну скаргу – вимагає взяти його під варту.