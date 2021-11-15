Чауса судитимуть у ВАКС: НАБУ та САП завершили розслідування

НАБУ та САП 15 листопада скерували до ВАКС обвинувальний акт стосовно Миколи Чауса. Його підозрюють у вимаганні та одержанні хабаря на суму в 150 тисяч доларів.

Дії колишнього судді кваліфікували за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. За це Чаусу загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.

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Хабар і втеча з України

Детективи НАБУ 9 серпня 2016 року викрили екссуддю на отриманні хабаря в 150 тисяч доларів. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які він сам закопував у дворі власного дому.

Скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний втік з України. З 16 серпня 2016 року Чауса було оголошено у національний розшук, а надалі – у міжнародний розшук.

У лютому 2017 року його затримали на території Молдови. Детективи НАБУ подали клопотання про екстрадицію. У квітні 2021 року з'явилася інформація про нібито викрадення Чауса.



Чаус закопав гроші у двох скляних банках на власному дворі / Фото НАБУ

Пригоди Чауса в Україні

У липні 2021 року колишнього суддю знайшли та затримали в одному із сіл на Вінниччині. Детективи Національного антикорупційного бюро затримала його 3 серпня у "Феофанії".

Антикорупційний суд 4 серпня Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, та зобов'язав здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Стороні захисту 6 серпня 2021 відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після його завершення колишньому судді вручили обвинувальний акт.

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