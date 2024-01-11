У Чечні згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку
У чеченському місті Шалі спалахнув штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку. У 2022 році його солдати відмовлялись виконувати бойові завдання на війні в Україні.
Російські телеграм-канали повідомили про пожежу орієнтовно перед 11 годиною 11 січня. Вони також зауважили, що військові цього полку воюють в Україні з 2022 року, пише 24 Канал.
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Що відомо про пожежу в штабі полку
Штаб згорів, де всі документи. Все-все…
– розповів очевидець пожежі.
У російських телеграм-каналах пишуть, що не було офіційного повідомлення від МНС Чечні.
У Чечні згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку: дивіться відео
У російських телеграм-каналах зазначили, що пожежа трапилась вранці 11 січня 2024 року. Зокрема, там повністю згоріла будівля штабу й, відповідно, всі документи, які були в приміщенні. Також згоріли припарковані поряд автомобілі.
Що відомо про штаб та 70-тий гвардійський мотострілецький полк Росії
- Російські телеграм-канали написали, що 70-тий гвардійський мотострілецький полк Росії з 2022 року бере участь у війні в Україні. Саме у місто Шалі, у 70 полк звозили контрактників з усієї Росії, зокрема з Нижегородської області.
- У травні 2022 року солдати цього полку відмовлялись брати участь в бойових діях в Україні. Зокрема, декілька підрозділів полку відмовились брати участь у війні та вимагали повернути їх назад в Росію. Проте російське командування на військових не зважало та намагалось приховати цей факт.
- Ба більше, наша розвідка розповідала, що вороже командування відправляло тих, хто заявляє про свої вимоги, на найбільш небезпечні ділянки бойових дій, а щоб виявити найбільш ініціативних – долучали до них співробітників ФСБ.
- Андрій Цаплієнко нещодавно розповідав про полоненого окупанта, який родом з Непалу та воював у складі 70-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади.
- Варто зауважити, що колишні військовослужбовці 70-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади одними з перших приєднались до легіону "Свобода Росії", який воює проти режиму Владіміра Путіна.