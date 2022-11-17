Дрон для України за голого Путіна: чехи пропонують цікавий аукціон

Путін при цьому не простий: він сидить на золотому унітазі, а в руках тримає золоту щітку та закривавлену пральну машинку. Ба більше, йому склав компанію й білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

За кошти, виручені з продажу цього лота, чехи хочуть купити ударний дрон для України. Запропонували цей лот чеські активісти з групи Kaputin.

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Що відомо про статую

Композиція оголених царьків, яку створила Барбора Зіхова у 2021 році, отримала яскраву назву "Голі вбивці". Вона розкриває зло нинішнього кремлівського режиму у повній наготі, а також демонструє схильність диктаторів до дегенеративної розкоші, а отже викриває хамство та ціннісну порожнечу російського диктатора та його злочинного режиму.

Що цікаво, творця статуї надихнуло розслідування російського опозиціонера Олексія Навального, яке показало назагал палац Путіна на березі Чорного моря. У помісті диктатора лише туалетні щітки нібито коштують 15 тисяч євро.

Це символ збоченості російського режиму, його мафіозної естетики і тоталітарної волі,

– сказав автор концепції Отакар ван Гемунд.

Також він підкреслив, що статуя зображує лише імітацію влади Путіним. "Це алюзія на новий одяг імператора, який ілюструє, що ми не повинні боятися Путіна, що його сила живиться лише нашим страхом. Він більш вразливий, ніж здається", – сказав він.

Цікаво, що фігура диктатра була зовсім іншою:

спершу путін на золотому "троні" був зображений зі спущеними червоними шортами, що натякало на чеську дезінформаційну кампанію навколо Мілоша Земана;

потім на статую появилася пляшка з надписом "Новічок", яким отруїли опозиціонера Навального;

з 2020 року, коли у Білорусі жорстко придушували протести, на колінцях одного диктатора появився й інший – зменшений манекен Лукашенка;

після початку повномасштабної війни у руці царика появилася закривавлена мініатюрна пральна машинка як символ мародерства російських окупантів в Україні;

Коли ж та виявили звірства окупантів у Бучі, додався останній штрих – муляж тіла цивільної жертви в поліетиленовому пакеті та золота літера Z на грудях диктатора.

Раніше статуя Путіна навіть встигла погастролювати. Її декілька разів встановлювали в публічних місцях, зокрема й перед посольством Росії в Празі.

Аукціон

Зазначимо, що аукціон, на якому виставили композицію з двох диктаторів уже стартував. Він проходить на твіттер-акаунті активістів з групи Kaputin. Саме там зараз колекціонери екшн-мистецтва, які і не люблять Путіна, і хочуть підтримати Україну, можуть придбати цю статую, адже продаж паперового Путіна допоможе українській армії знищувати армію диктатора.

Стартова ціна композиції з голих диктаторів – 10 тисяч євро.

Допомога Чехії Україні: останні новини

Зазначимо, що це не перша інсталяція з Путіним у головній ролі. Раніше на урядовій будівлі в Чехії вивісили артінсталяцію, на якій російський диктатор був зображений у трупному мішку. Ба більше, Путіну домалювали вуса Гітлера у формі літери Z.

Нещодавно стало відомо, що Україна та Чехія разом вироблятимуть боєприпаси та зброю. Тако ж співпраця передбачає розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій.

Також Чехія надасть Україні військову техніку. Мовиться про 90 танків Т-72. Ба більше, ймовірно, це будуть танки саме ліцензійного випуску, які за якістю кращі, аніж машини радянського виробництва.

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