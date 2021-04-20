Чехія може запровадити нові заходи проти Росії, – Гамачек про дипломатичний скандал

Міністерство закордонних справ Чехії має намір запровадити нові заходи проти Росії. Це хочуть зробити для того, аби висловити обурення діями Москви, зокрема її різку реакцію.

Прага закликала союзників із Європейського Союзу і Організації Північноатлантичного договору, щоб вони вислали російських дипломатів. Такі дії запропонували зробити у знак солідарності.

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Чехія обурена діями Росії

Про це заявив перший віцепрем'єр і очільник Міністерства внутрішніх справ країни Ян Гамачек, який тимчасово виконує обов'язки глави МЗС.

Він повідомив про підтримку, яку Чехія отримала після висилки дипломатів.

Від наших союзників ми отримали підтримку на висилку 18 співробітників посольства Росії в Чехії. Звичайно, я попросив би ЄС про солідарність і допомогу. Я дав зрозуміти, що ми також вітаємо спільну депортацію російських розвідників,

– зазначив Гамачек.

За його словами, в Чехії обурені діями Росії і сприймають її реакцію на висилку співробітників чеського посольства в Москві як "дуже різку". Відповідно до цього, в уряді ухвалюватимуть рішення про подальші кроки щодо Росії.

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