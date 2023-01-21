Чехія не планує передавати Україні компенсовані танки Leopard 2

Партнери України відкрито обговорюють можливості та шляхи поставки нашій державі сучасних німецьких танків Leopard 2. Однак їхнє постачання іноді приписують країнам, які наразі не планують цього робити.

Зокрема такі плани приписують й Чехії, яка буцімто планує передати їх в обмін на американські танки Abrams. Однак у відділі комунікації міноборони Чехії підкреслили, що ця інформація неправдива.

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Неправдиві припущення щодо Leopard 2

Деякі іноземні ЗМІ повідомляли, що "Чехія і Словаччина, очевидно, готові відмовитися від танків Leopard-2 на користь України". Однак у міноборони Чехії підкреслили, що ця інформація не відповідає дійсності. Ба більше, до Чехії не зверталися з проханням надати ці танки, які вона отримає від Німеччини як компенсацію за допомогу Україні.

Також в міноборони підкреслили, що про це не йшлося й на засіданні "Рамштайн", яке відбулося 20 січня.

Ні про що подібне не йшлося на сьогоднішньому засіданні так званої контактної оборонної групи на американській базі Рамштайн, де представники п'яти десятків країн обговорювали подальшу військову підтримку України,

– наголосили у відділі комунікації міноборони.

Також в інформаційному полі лунали припущення, що Чехія може надати Україні Leopard 2 в обмін на американські танки Abrams. Однак й ця інформація є неправдивою.

Як натомість допомагатиме Чехія

Напередодні засідання "Рамштайн" міністри 9 країн світу засудили російську агресію в Україні та зобов'язались надавати нашій державі все необхідне для перемоги у цій війні. Серед них була й Чехія.

Вона продовжуватиме надавати Україні військові матеріали. Так, наразі оборонні підприємства цієї країни працюють над збільшенням виробництва боєприпасів великого калібру, гаубиць та БТР.

Також одним із ключових компонентів чеської допомоги назвали технічне обслуговування вже поставленого обладнання.

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