Чехія підготує 4 тисячі українських військових, але не на території України
Чехія розглядає можливість проведення навчань для українських військових. Йдеться про 4000 військовослужбовців.
Таку інформацію повідомила чеська міністр оборони Яна Чернохова, про що пише видання iDnes.
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Чехія підготує 4 тисячі українських воїнів
Очільниця міноборони Чехії Чернохова зазначила, що цьогоріч вони підготують чотири тисячі українських військових на території власної країни.
Чернохова нагадала, що торік 4 тисячі військових з України пройшли навчання в Чехії. Ба більше, вона заявила, що така ж кількість затверджена на цей рік.
Як тільки ми отримуємо інформацію, що зміна сформована, ми надаємо свої навчальні приміщення та інструкторів,
– сказала вона.
Водночас вона уточнила, що максимальна чисельність "зміни" складає 800 військових.
Також вона зазначила, що Чехія не планує направляти своїх інструкторів безпосередньо в Україну з огляду на географічну близькість військових полігонів у Лібаві, Оломоуці до України.
"Від словацько-українського кордону до нашої Лібави кількасот кілометрів. Тому щодо Чехії я можу сказати, що ми нічого подібного наразі не плануємо та не готуємо", – резюмувала Чернохова.
Чехія може готувати українських пілотів на F-16 і ще одному літаку: коротко
- Про таку можливість повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. Це може відбутися в межах ініціативи з посилення української ППО, адже літаки теж можуть виконувати функції протиповітряної оборони.
- "Ідеться не лише про надання протиракетних систем, але й про літаки та навчання пілотів на цих літаках. Ми можемо запропонувати країнам навчання на F-16 і на літаках Gripen. Державне підприємство LOM Praha має для цього можливості та неодноразово пропонувало це українській стороні", – сказала Яна Чернохова.