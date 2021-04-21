Чехія просить НАТО до кінця тижня скоординувати дії проти Росії

Чехія звернулася до НАТО з проханням провести засідання Північноатлантичної ради наприкінці цього тижня. Чеська сторона хоче обговорити можливі скоординовані кроки проти Росії.

Про це Чехія повідомила на засіданні Північноатлантичної ради 20 квітня, інформує Міністерство закордонних справ країни.

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Чехія пояснила причини видворення дипломатів

Водночас чеська сторона пояснила, чому вислала 18 російських дипломатів з держави.

На засіданні Північноатлантичної ради 20 квітня Чехія поінформувала союзників з НАТО про причини, за якими видворила 18 російських дипломатів, а також – про реакцію Росії,

– зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Що цьому передувало

У Чехії 17 квітня ухвалили рішення вислати з країни 18 російських дипломатів. Все тому, що чеські спецслужби ідентифікували їх як офіцерів кремлівських спецслужб – Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління.

Водночас чеський прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що офіцери російського ГРУ можуть бути причетними до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.

Глава Сенату Чехії Мілош Вистрчел заявив, що причетність Росії до вибухів у комплексі Врбетіце можна класифікувати як державний тероризм.

До теми Операцією з вибуху складів у 2014 році в Чехії керував генерал ГРУ Росії, – ЗМІ