Чехія просить НАТО до кінця тижня скоординувати дії проти Росії

Чехія звернулася до НАТО з проханням провести засідання Північноатлантичної ради наприкінці цього тижня. Чеська сторона хоче обговорити можливі скоординовані кроки проти Росії.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Про це Чехія повідомила на засіданні Північноатлантичної ради 20 квітня, інформує Міністерство закордонних справ країни.
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Чехія пояснила причини видворення дипломатів
Водночас чеська сторона пояснила, чому вислала 18 російських дипломатів з держави.
На засіданні Північноатлантичної ради 20 квітня Чехія поінформувала союзників з НАТО про причини, за якими видворила 18 російських дипломатів, а також – про реакцію Росії,
– зазначили у зовнішньополітичному відомстві.
Що цьому передувало
- У Чехії 17 квітня ухвалили рішення вислати з країни 18 російських дипломатів. Все тому, що чеські спецслужби ідентифікували їх як офіцерів кремлівських спецслужб – Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління.
- Водночас чеський прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що офіцери російського ГРУ можуть бути причетними до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.
- Глава Сенату Чехії Мілош Вистрчел заявив, що причетність Росії до вибухів у комплексі Врбетіце можна класифікувати як державний тероризм.
До теми Операцією з вибуху складів у 2014 році в Чехії керував генерал ГРУ Росії, – ЗМІ