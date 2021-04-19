Чемодан, вокзал, Росія: Чехія видворила 18 російських дипломатів – фото

Чехія 19 квітня вислала назад до Росії 18 російських дипломатів. Їх підозрюють у причетності до вибухів на складі боєприпасів у селі Врбетіце, який пролунав у 2014 році та забрав життя двох людей.

Дипломати Росії вже вилетіли в Москву. За ними прибув спеціальний урядовий борт Іл-96. Він приземлився в празькому аеропорту о 14:20

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Вислання російських дипломатів: головне

Раніше чеська контррозвідка охарактеризувала групу російських дипломатів як співробітників російських спецслужб. Російська сторона у відповідь вислала 20 співробітників посольства Чехії в Москві.

Чеський уряд також відправив за ними в понеділок спеціальний рейс.

Російські дипломати повертаються до Москви / Фото AKTU.cz

Причетність Росії до вибухів у Врбетице

Вибухи на складі боєприпасів поблизу Врбетице пролунали у жовтні 2014 року. І лише після 7 років чеські правоохоронці заявили, що до трагедії причетні російські спецслужби.

Серед підозрюваних – славнозвісні агенти ГРУ "Боширов" і "Петров", які раніше в британському Солсбері брали участь в отруєнні Скрипалів хімічною зброєю "Новачок".

Після оприлюднення результатів Чехія вирішила вислати 18 російських дипломатів, причетних до шпигунства.