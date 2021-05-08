Чехія на саміті ЄС закликала інші держави висилати російських дипломатів

Прем'єр Чехії Андрій Бабіш попросив очільників інших країн ЄС розглянути питання про вислання принаймні одного російського дипломата. За словами чеського прем'єра, таким чином європейські країни висловлять солідарність з Чехією.

Таку заяву Бабіш зробив перед журналістами після прибуття на неформальну зустріч президентів та прем'єр-міністрів ЄС в Португалії.

Важливо Росія була готова до обвинувачень Чехії щодо вибухів у Врбетіце

Водночас прем'єр Чехії вже обговорив це питання з лідерами країн-членів ЄС. Сталося це у п'ятницю, 7 квітня. Як сказав Бабіш, тоді щодо цього питання йшли відносно довгі дебати, під час яких, наприклад, виступали президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Оскільки це неформальний саміт, письмових висновків не зробили. Ширше обговорення відносин з Росією очікується на саміті Європейської Ради вже наприкінці травня. Натомість Бабіш закликав Європейську Раду на своєму наступному засіданні засудити напад на Врбетіце.

Ми завжди повинні сприймати, що коли на одну державу-член нападають, це насправді напад на всіх. Я також попросив їх розглянути питання про вислання принаймні одного дипломата. На наступному саміті ми побачимо, якою буде реакція,

– сказав прем'єр-міністр.

Що цьому передувало

Приблизно 2 тижні тому між Чехією та Росією спалахнув дипломатичний скандал . Причиною цього стало розслідування справи про вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Тоді загинуло 2 людини.

. Причиною цього стало розслідування справи про вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Тоді загинуло 2 людини. Згідно з результатами розслідування, до вибухів були причетні російські спецслужби. Москва тоді мала свою вигоду у трагедії, адже зброю, яка зберігалася на складах, могли передати Україні.

Москва тоді мала свою вигоду у трагедії, адже зброю, яка зберігалася на складах, Після розкриття справи Чехія вислала 18 співробітників російського посольства. Росія відповіла вигнанням 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Пізніше чеська дипломатія повідомила про примусовий виїзд інших російських дипломатів з Чехії до кінця травня.