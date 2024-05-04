Прага не підтримує ухилянтів з України, – МЗС Чехії

У Міністерстві закордонних справ Чехії заявили, що вони не підтримують тих українських чоловіків, які намагаються уникнути військового призову. Глава МЗС Чехії сказав, що в їхній країні перебувають до 100 тисяч українських чоловіків призовного віку.

Варто зауважити, що Кабмін ухвалив постанову, якою обмежив отримання паспортів за кордоном для чоловіків призовного віку 18 – 60 років. Також чоловіки, згідно з новим законом про мобілізацію, мають оновити військово-облікові дані.

Дивіться також Хто з 18 травня має право перевіряти облікові документи військовозобов'язаних

Що кажуть в Чехії про чоловіків призовного віку за кордоном

Хана Мала з відділу преси Міністерства внутрішніх справ Чехії заявила, що в їхній країні перебуває 94 643 чоловіків від 18 до 65 років, які мають тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні.

Я розумію проблему виїзду українських чоловіків призовного віку. Чехія вже давно підтримує українських біженців, і ми приймаємо їх на своїй території. Але не тих, хто намагається уникнути призовного обов'язку,

– заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Чеське видання пояснило, що можливості Праги обмежені, коли справа стосується обов'язкового повернення.

Експертка з міжнародного права з юридичного факультету Карлового університету Вера Гонускова розповіла, що Чехія не має правових підстав для повернення українських чоловіків призовного віку. Вона пояснила, що країна не може позбавити когось тимчасового захисту лише тому, що вона так вирішила.

За словами Гонускової, теоретичний вихід з цієї ситуації вона бачить у тому, щоб Україна надсилала повістку, а за кордоном особа її не виконувала.

"Тоді Україна могла б притягнути до кримінальної відповідальності такого громадянина та вимагати його екстрадиції з-за кордону за вчинення злочину", – заявила експертка.

Вона додала, що ще одним шляхом повернення українці може бути обмеження у видачі паспортів, до якого нещодавно вдалася українська влада.

Як відреагували інші країни на обмеження щодо українських чоловіків