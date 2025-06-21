Чекаємо на фідбек від США, – Зеленський про новий пакет зброї

У 2026 році США планують скоротити бюджет на закупівлю озброєнь для України. Американська військова підтримка , особливо системи ППО Patriot, є критично важливою для захисту нашої держави від російських балістичних ракет.

Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський розповів, що Вашингтону було передано запит на новий пакет зброї, зокрема системи Patriot, передає 24 Канал.

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Київ чекає на відповідь

У рамках саміту G7 у Канаді міністр економіки України Юлія Свириденко зустрічалася з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Вони проговорювали мінеральну угоду. Також американському міністру був переданий саме той пакет зброї, яка нам потрібна. "Будемо чекати фідбек", – додав президент.

Нагадаємо, що 17 червня Володимир Зеленський планував зустрітися із Дональдом Трампом на полях саміту "Великої сімки". Глава держави хотів обговорити з ним оборонний пакет для України, яка та готова купити. Втім, американський лідер передчасно покинув захід через події на Близькому Сході.

До слова, Володимир Зеленський планує поїздку на Саміт НАТО в Гаагу 24 червня. Там він може провести зустріч із Трампом.