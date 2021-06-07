Чекаємо на письмову заяву Притули про вихід, – Рудик

Сергій Притула повідомив про свій вихід з "Голосу". Голова партії Кіра Рудик каже, що наразі у політсилі чекають на його письмову заяву. Також політикиня привітала волонтера та шоумена з тим, що він визначився зі своїми планами.

Рудик побажала Притулі успіху у побудові власного політичного проєкту, за який той очевидно візьметься. Також вона наголосила: у "Голосі" чекають на його офіційну письмову заяву.

До теми Рудик і Железняк витискають людей, – Устінова про вихід Притули з "Голосу"

Оголошення про вихід із партії потребує письмової заяви, тому ми чекаємо на письмову заяву Сергія Притули про вихід,

– пояснила Рудик.

Очільниця "Голосу" також додала, що кар'єру у шоу-бізнесі Притула досі успішно продовжує.

У "Голосі" кажуть, що особисті амбіції Притули взяли гору

Раніше в політсилі пояснили рішення волонтера та шоумена тим, що його "особисті амбіції взяли гору над спільними цілями". Мовляв, Притула декларував своє бажання отримати керівні посади у партії.

Раніше Бачу величезну кількість проблем, – на думку Притули, партія "Голос" зараз йде в нікуди

Притула вийшов з партії через політику керівництва

Сам Сергій Притула пояснив свій вчинок тим, що керівництво "Голосу" занадто далеко відійшло від раніше декларованих цінностей. Також він наголосив, що прощається з політичною силою, проте не з політикою.