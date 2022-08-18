Чекаємо на знищених окупантів: Хлань повідомив про феєричний вечір у Новій Каховці

Збройні Сили України вкотре показали російським загарбникам, що Херсонщина – це Україна. Зокрема у Новій Каховці наші воїни влаштували окупантам "феєричний вечір".

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ влаштували "феєричний вечір" російським військовим, які наразі перебувають у захопленій Новій Каховці.

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Він анонсував, що зранку буде свіжий підрахунок ліквідованих російських загарбників.

ЗСУ в Новій Каховці знову влаштували росіянам феєричний вечір. Чекаємо на ранок і підрахунок знищених окупантів,

– написав Хлань.

Вибухи у Новій Каховці: дивіться відео

У Новій Каховці сирени

Ввечері 18 серпня у Новій Каховці лунають сирени. Закликаємо місцевих жителів бути обережними та перебувати якомога далі від військових об'єктів та складів БК росіян.

У Криму теж вечір "бавовни"

Ввечері 18 серпня мережу шокувала новина про те, що у Керчі поруч з кримським мостом було чутно вибухи. Це підтвердила навіть російська влада. За попередньою інформацією, працювала ППО. Жителі Керчі в ступорі від того, що ЗСУ можуть до них "дотягнутися".

Згодом пролунали вибухи на аеродромі у Бельбеку, звідки й починалась окупація Криму у 2014 році. Після цього у Севастополі почали лунати сирени. Також на місце вибуху помчали машини "МНС". Наразі там щось яскраво горить.

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