Ченці УПЦ МП не хочуть виселятись з Києво-Печерської Лаври: як буде діяти Україна

Представники УПЦ Московського патріархату заявили, що не покинуть територію Києво-Печерської лаври. Згодом це прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов та зазначив, що фізичну силу до "священнослужителів" застосовувати не будуть.

До 29 березня 2023 року московські попи мають покинути територію Києво-Печерської лаври в столиці. Разом з тим намісник монастиря Паша "Мерседес" звертався до президента та говорив, що "нікуди зі своїми прихожанами йти не збирається". Також згодом секрет Ради національної безпеки та оборони розповів, як діятиме влада.

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"Стара історія"

За словами Данілова, проросійські священнослужителі – а фактично агенти 5-го і 1-го управлінь ФСБ в рясах – не мають права тримати державу в заручниках та диктувати їй свою повістку.

Те, що стосується церкви – це стара історія. Звичайно, не буде ніякого застосування фізичної сили, насильства. Ми – не Росія. Але ми точно будемо виконувати те, що належить нам, з урахуванням тих нормативно-правових актів, які є на нашій території,

– сказав секретар РНБО.

Окрім того, він наголосив, що українська влада не виступає проти церкви та тих людей, які мають стосунок до тих чи тих релігійних процесів.

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За УПЦ МП, очевидно, стоїть Кремль