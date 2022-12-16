Через 9 місяців після "смерті": дружина Дейдея заявила про те, що він живий
Джерело:Bihus.Info
Дружина екснардепа Євгена Дейдея заявила, що він живий та, ймовірно, перебуває за кордоном. Ще у березні 2022 року вона повідомила про його "смерть".
Хоч тоді не було офіційної інформації про причину смерті. Ба більше, джерела у прикордонній службі та силових відомствах повідомляли, що "він втік".
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Що заявила дружина Дейдея
Я знаю, що він живий… Мені сказали, що він загинув, але потім я дізналася, що він живий і в нього все добре,
– заявила Дейдея.
Вона також повідомила, що він: "...Швидше за все, за кордоном". Тобто дружина спростувала свою заяву про смерть чоловіка та сказала, що не спілкувалась з ним після 24 лютого 2022 року.
Ба більше, за даними журналістів:
- Дарина тепер намагається розлучитись з чоловіком;
- а сам Дейдей, використовуючи власні документи, офіційно не перетинав кордон.
"Смерть" Дейдея у березні
Варто зазначити, що 10 березня 2022 року дружина Дейдея опублікувала пост в інстаграмі, де вся в сльозах заявила, що нібито любитиме Євгена Дейдея до своєї смерті та назавжди залишиться його дружиною.
Скриншот зі сторінки Дарини Дейдей, де вона каже про смерть чоловіка
Та вже 12 березня 2022 року співрозмовники "УП" у прикордонній службі та силових відомствах натякнули, що нардеп не помер. Мовляв, він тікав через контрабандні стежки на Закарпатті.
Тоді дружина Дейдея заявила, що їй сказали про загибель чоловіка. Проте не відповіла, хто повідомив про це та які обставини смерті.
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Чим відомий Євген Дейдей
- 34-річний Євген Дейдей є нардепом 8 скликання Верховної Ради. У 2014 році проходив за списком партії "Народний фронт", та вже у березні 2015 року став членом міжфракційного депутатського об'єднання "Депутатський контроль".
- Проте відзначився Дейдей своєю діяльністю до 2014 року. Зокрема, у 2011 році його засудили за розбійний напад. Хоч влітку 2014 року перед виборами у Раду Дейдей через суд досягнув скасування попереднього рішення.
- У 2017 році прокуратура просила в Ради згоди, щоб притягнути Дейдея до кримінальної відповідальності за підозрою в незаконному збагаченні. Адже вони з дружиною мали офіційно підтверджених активів на суму понад 6 мільйонів гривень, що у понад 4,2 раза перевищувало сукупний дохід подружжя. Детальніше про це читайте за посиланням.
- У 2021 році Дейдей звільнився з помічника начальника Головного управління Національної поліції міста Києва.