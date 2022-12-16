Через 9 місяців після "смерті": дружина Дейдея заявила про те, що він живий

Дружина екснардепа Євгена Дейдея заявила, що він живий та, ймовірно, перебуває за кордоном. Ще у березні 2022 року вона повідомила про його "смерть".

Хоч тоді не було офіційної інформації про причину смерті. Ба більше, джерела у прикордонній службі та силових відомствах повідомляли, що "він втік".

Читайте також Дружина екснардепа Дейдея повідомила про його смерть

Що заявила дружина Дейдея

Я знаю, що він живий… Мені сказали, що він загинув, але потім я дізналася, що він живий і в нього все добре,

– заявила Дейдея.

Вона також повідомила, що він: "...Швидше за все, за кордоном". Тобто дружина спростувала свою заяву про смерть чоловіка та сказала, що не спілкувалась з ним після 24 лютого 2022 року.

Ба більше, за даними журналістів:

Дарина тепер намагається розлучитись з чоловіком;

а сам Дейдей, використовуючи власні документи, офіційно не перетинав кордон.

"Смерть" Дейдея у березні

Варто зазначити, що 10 березня 2022 року дружина Дейдея опублікувала пост в інстаграмі, де вся в сльозах заявила, що нібито любитиме Євгена Дейдея до своєї смерті та назавжди залишиться його дружиною.



Скриншот зі сторінки Дарини Дейдей, де вона каже про смерть чоловіка

Та вже 12 березня 2022 року співрозмовники "УП" у прикордонній службі та силових відомствах натякнули, що нардеп не помер. Мовляв, він тікав через контрабандні стежки на Закарпатті.

Тоді дружина Дейдея заявила, що їй сказали про загибель чоловіка. Проте не відповіла, хто повідомив про це та які обставини смерті.

Зауважте Екснардеп Дейдей звільнився з посади помічника глави поліції Києва

Чим відомий Євген Дейдей