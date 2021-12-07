Через агресію Росії Україна хоче отримати від США частину "афганської" техніки, – ЗМІ

Україна попросила США передати частину американського озброєння, яка призначалася Афганістану до захоплення там влади "Талібаном". Мовиться про системи, які до цього Вашингтон Києву не направляв.

Як пише видання, таке прохання озвучив новий очільник Міноборони Олексій Резніков у листопаді під час візиту до Вашингтона.

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Тоді міністр запросив допомогу у сфері повітряної та морської оборони, а також радіоелектронної боротьби. Крім того, за відомостями Foreign Policy, Україна хоче отримати:

боєприпаси, які Вашингтон планував передати Афганістану до того, як до влади в цій країні прийшли таліби;

а також американські вертольоти Мі-17, що перебувають на техобслуговуванні в Україні.

Що про це кажуть у США

Інформацію про передачу Україні частини "афганської" техніки наразі не підтвердили у США. Однак раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу 3 грудня, коментуючи повідомлення про те, що адміністрація опрацьовує кроки з комплексної підтримки Києва, заявляла, що Сполучені Штати зараз вивчають можливість надання подальшої військової допомоги Україні.

Сенатори Роб Портман і Джин Шахін запропонували додатково виділити Україні по лінії Пентагону 50 мільйонів доларів. Вони запропонували поправку до бюджету на 2022 рік. Уряд Канади також розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі агресивної активності Росії на кордоні. Вивчаються 2 варіанти.

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