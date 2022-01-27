Через дії Росії: Велика Британія може відправити війська до Словаччини, – ЗМІ

Велика Британія може відправити своїх військових на територію Словаччини, щоб зміцнити сили НАТО. Відповідне питання вже розглядають.

За даними ЗМІ, цей план розробили на тлі російської ескалації поблизу українських кордонів. Розгортання військ у Східній Європі британська сторона вважає одним з можливих варіантів захисту України від російської агресії.

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Водночас остаточне рішення ще не ухвалили.

Джонсон обіцяє "зробити свій внесок"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна не залишиться осторонь розгортання сил НАТО у Східній Європі. Це відбудеться у випадку вторгнення Росії в Україну.

Якщо Росія вторгнеться в Україну, ми плануємо зробити свій внесок у будь-яке нове розгортання сил НАТО для захисту наших союзників у Європі,

– пообіцяв британський політик.

Джонсон наголосив: аби покарати Москву, Велика Британія готова співпрацювати зі США та європейськими союзниками. Політик нагадав, що британська армія очолює бойову групу НАТО в Естонії.

Також Джонсон наголосив, що у випадку вторгнення в Україну Кремль зіткнеться із "запеклим" опором українців.



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