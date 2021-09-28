Через "екстремізм": проти Навального і його соратників порушили кримінальну справу
Джерело:Слідчий комітет Росії
Російські правоохоронці порушили нову кримінальну справу проти опозиціонера Олексія Навального та членів його команди Леоніда Волкова та Івана Жданова. Їх підозрюють у "створенні екстремістської спільноти та участі в ній".
Крім того, проти інших соратників Навального – Любові Соболь, Георгія Албурова, Руслана Шаведдінова, В'ячеслава Гімаді, Павла Зеленського і Рустема Мулюкова – порушили справу про "участь в екстремістській спільноті".
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Нова справа проти Навального
Слідчий комітет звинувачує опозиціонера Навального в тому, що він створив Фонд боротьби з корупцією, аби нібито
- здійснювати екстремістську діяльність,
- підривати суспільну безпеку і державну цілісність,
- дискредитувати органи державної влади та їхню політику.
За версією правоохоронців, Навальний почав діяльність "екстремістської спільноти" не пізніше 2014 року. Тоді ж до нього приєдналися Волков і Жданов.
Відтоді "керівники та учасники екстремістської спільноти" начебто систематично проводили на території Росії неузгоджені публічні заходи, під час яких закликали до екстремістської та терористичної діяльності, вчиняли протиправні дії, які порушували права і свободи людини, а також перешкоджали громадському порядку та безпеці.
Навальному, який вже сидить у в'язниці, також інкримінують "пропаганду злочинної діяльності" у мережі за допомогою сайтів ФБК і "Штаби Навального", ютуб-каналу та соцмереж.
Попередні дії влади Росії щодо Навального
- У червні Московський міський суд визнав ФБК, Фонд захисту прав громадян та регіональні штаби Навального екстремістськими організаціями.
- Їм заборонили поширювати будь-яку інформацію, здійснювати фінансові операції, брати участь у виборах та організовувати акції.
- Опісля опозиціонер у своєму інстаграмі написав, що "коли корупція – основа державної влади, борці з корупцією – екстремісти". Рішення суду опозиціонер назвав "посміховиськом".