Через кібератаки квитки краще купувати в касах, – Укрзалізниця про збої онлайн-замовлень

Клієнти Укрзалізниці, які намагаються придбати квитки онлайн, мають труднощі. Такі збої періодично стаються третій день.

Про це 2 травня розповіли в Укрзалізниці. Вони зазначили, що таке трапляється через кібератаки росіян.

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"І не тільки сервери УЗ, але й найбільші провайдери мобільного зв'язку, телефонії та інтернету", – написали у компанії.

Чи є пошкодження

Представники Укрзалізниці запевнили, що з такими діями окупантів вони цілодобово борються. Розповіли, що дані на серверах не постраждали, а залізничний транспорт продовжує рух.

Проте Укрзалізниця була вимушена 2 травня "закрити" бронювання квитків для користувачів з-за кордону. Крім цього, постраждала гаряча лінія та онлайн-підтримка.

Як ліпше купувати квитки

В Укрзалізниці закликали купувати квитки через каси. Такі дії не мають ризиків, що з документом проїзду будуть технічні збої. Додали, що компанія вивела на роботу максимум касирів, щоб оптимізувати обслуговування пасажирів.

Водночас куди більше віримо в діджитал, а відтак наполегливо тримаємо кібероборону і дописуємо застосунок. Через booking та чат-боти продажі теж проходять, а якщо вже платіж зависне – гроші повернуть через 3 – 10 банківських днів,

– пояснили у компанії.

Вони наголосили, що план росіян паралізувати залізничний рух вкотре провалився.

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