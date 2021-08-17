Через Кримську платформу: Рада збереться на позачергове засідання

Верховна Рада Україна 23 серпня збереться на позачергове засідання, присвячене Кримські платформі. Нардепи мають проголосувати за проєкт постанови №5775.

Проєкт постави передбачає звернення до міжнародних партнерів України стосовно "Кримської платформи". Про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

До теми Рада збереться на позачергове засідання: Гончаренко назвав дату і причину

Верховна Рада збереться на позачергове засідання присвячене Кримські платформі

Железняк розповів, що нардепи зібрали необхідні 150 підписів для того, що провести позачергове засідання.

У Раді зібрано 150 підписів для проведення позачергового засідання 23 серпня присвяченого Кримській платформі,

– повідомив нардеп.

На засіданні мають проголосувати за постанову №5775 про звернення до міжнародних партнерів щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Росії.

Про ймовірність проведення позачергового засідання стало відомо наприкінці липня. Саме тоді нардепам розіслали лист про збір підписів за скликання позачергової сесії Ради.

Рада звернеться до міжнародної спільноти для протидії агресії Росії

У проєкті постанови мовиться про посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Росії. Звернення Ради скерують до:

Організації Об'єднаних Націй;

Парламентської Асамблеї Ради Європи;

Парламентської Асамблеї ОБСЄ;

Парламентської Асамблеї НАТО;

Парламентської Асамблеї ОЧЕС;

Європейського Парламенту;

урядів і парламентів іноземних держав.

У пояснювальній записці мовиться, що у зверненні наголошують на:

"рішеннях Генасамблеї ООН та Ради Європи щодо незаконної спроби анексії Росією Криму та Севастополя";

важливості збереження міжнародної політики невизнання спроби окупації Росією Криму та Севастополя;

запобіганні порушенням державою-окупантом та її окупаційними адміністраціями норм міжнародного права, фундаментальних прав, свобод та інтересів громадян України.

Коротко про Кримську платформу

Перший саміт Кримської платформи відбудеться в Україні 23 серпня. Він складатиметься з 4 тематичних панелей.

Участь у Кримські платформі вже підтвердили 40 країн і міжнародних організацій. Ба більше, вже запустили офіційний сайт платформи.

Головна мета платформи – деокупація Криму та повернення його Україні мирним шляхом.

Володимир Зеленський ініціював створення Кримської платформи у 2020 році під час виступу на Генасамблеї ООН.

Кримська платформа – це новий ініційований Україною міжнародний консультаційно-координаційний формат, що спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим загрозам, посилення міжнародного тиску на Кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму.