Через масовану атаку на деякий час перекривають рух греблею ДніпроГЕС

Влада заборонила проїзд через Дніпровську ГЕС. Власне, з огляду на те, що росіяни розпочали масовану атаку по нашій державі.

Під ранок понеділка, 26 серпня, Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в повітряному просторі ворожої держави фіксують 11 бортів Ту-95МС, які є носіями ракет. Через декілька годин з'явилися перші повідомлення про вибухи в різних українських містах.

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Перекриття руху через ДніпроГЕС

Саме на тлі масованої атаки голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що проїзд через Дніпровську ГЕС було тимчасово перекрито.

Через безпекову ситуацію на деякий час буде перекрито рух греблею ДніпроГЕС,

– написав Іван Федоров.