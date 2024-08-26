Через масовану атаку затримуються багато поїздів: повний перелік

Російська армія 26 серпня масовано атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами. Через наслідки обстрілів виникло затримання поїздів.

Це пов'язано з атакою на енергетичні об'єкти нашої держави. Більшість зі сполучень продовжить свій рух відповідними сполученнями.

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Які рейси затримуються через атаку

В Укрзалізниці зазначили, що у зв'язку з масштабною атакою ворога є декілька знеструмлень по різних регіонах.

Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух,

– написали у компанії.

Окрім того, представники Укрзалізниці наголосили, що приміський рух електропоїздами наразі теж має затримки, енергетики вже працюють на місцях. City Express у Києві та Дніпрі рухаються за графіком.

На сайті компанії зазначено, що наразі затримання руху відбувається з наступними поїздами:

№35/36 Одеса-Головна – Перемишль-Головний (+2:22)

№51/52 Київ-Пасажирський – Пшеремишль-Головний (+2:22)

№37/38 Одеса-Головна – Ужгород (+1:58)

№351/352 Київ-Пасажирський – Кишинів (+1:43)

№749/750 Ужгород – Київ-Пасажирський (+0:32)

№19/20 Київ-Пасажирський – Хелм (+0:22)

№5/6 Ясіня – Запоріжжя-1 (+0:19)

№215/216 Чернівці – Запоріжжя-1 (+0:19)

№749/750 Відень-Головний – Київ-Пасажирський (+0:19)

№139/140 Київ-Пасажирський – Кам'янець-Подільський (+0:13)

№39/40 Запоріжжя-1 – Солотвино-1 (+0:11)

№15/16 Ясіня – Харків-Пасажирський (+0:10)

№97/98 Київ-Пасажирський – Ковель-Пасажирський (+0:08)

№67/68 Київ-Пасажирський – Варшава-Всходня (+0:05)

Зверніть увагу! В Укрзалізниці наголосили, що всі відхилення від графіка традиційно зібрані на порталі компанії.

До слова, під час масованої атаки 26 серпня росіяни завдали удару по українській енергетичній інфраструктурі. У Києві, Одесі та ще кількох українських міст були проблеми зі світлом і водою.

Міністр енергетики України Герман Галущенко, реагуючи на ситуацію, що склалася після обстрілу, зазначив, що ситуація в енергосистемі нашої держави є складною. Глава Міненерго підкреслив, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.