Через масовану атаку затримуються багато поїздів: повний перелік
Джерело:Укрзалізниця
Російська армія 26 серпня масовано атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами. Через наслідки обстрілів виникло затримання поїздів.
Це пов'язано з атакою на енергетичні об'єкти нашої держави. Більшість зі сполучень продовжить свій рух відповідними сполученнями.
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Які рейси затримуються через атаку
В Укрзалізниці зазначили, що у зв'язку з масштабною атакою ворога є декілька знеструмлень по різних регіонах.
Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух,
– написали у компанії.
Окрім того, представники Укрзалізниці наголосили, що приміський рух електропоїздами наразі теж має затримки, енергетики вже працюють на місцях. City Express у Києві та Дніпрі рухаються за графіком.
На сайті компанії зазначено, що наразі затримання руху відбувається з наступними поїздами:
- №35/36 Одеса-Головна – Перемишль-Головний (+2:22)
- №51/52 Київ-Пасажирський – Пшеремишль-Головний (+2:22)
- №37/38 Одеса-Головна – Ужгород (+1:58)
- №351/352 Київ-Пасажирський – Кишинів (+1:43)
- №749/750 Ужгород – Київ-Пасажирський (+0:32)
- №19/20 Київ-Пасажирський – Хелм (+0:22)
- №5/6 Ясіня – Запоріжжя-1 (+0:19)
- №215/216 Чернівці – Запоріжжя-1 (+0:19)
- №749/750 Відень-Головний – Київ-Пасажирський (+0:19)
- №139/140 Київ-Пасажирський – Кам'янець-Подільський (+0:13)
- №39/40 Запоріжжя-1 – Солотвино-1 (+0:11)
- №15/16 Ясіня – Харків-Пасажирський (+0:10)
- №97/98 Київ-Пасажирський – Ковель-Пасажирський (+0:08)
- №67/68 Київ-Пасажирський – Варшава-Всходня (+0:05)
Зверніть увагу! В Укрзалізниці наголосили, що всі відхилення від графіка традиційно зібрані на порталі компанії.
До слова, під час масованої атаки 26 серпня росіяни завдали удару по українській енергетичній інфраструктурі. У Києві, Одесі та ще кількох українських міст були проблеми зі світлом і водою.
Міністр енергетики України Герман Галущенко, реагуючи на ситуацію, що склалася після обстрілу, зазначив, що ситуація в енергосистемі нашої держави є складною. Глава Міненерго підкреслив, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.